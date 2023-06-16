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今年GDP增幅1.72%？ 學者：有點樂觀

聯合報／ 記者陳美君陳素玲／台北報導

中央銀行理監事會昨下修今年經濟成長預估值至百分之一點七二，率先宣示今年經濟保二無望。學者表示，美聯準會今年還會升息兩碼，對終端需求抑制效果顯著，央行預測值只是反映實際狀況；也有學者說，「百分之一點七二還是有點樂觀，不衰退就不錯了」，面對廠商營收下降時間點拉長，央行不只不應升息，還應「預防性降息」，避免廠商爆發債務違約風險。

央行總裁楊金龍指出，今年第一季經濟成長率負百分之二點八七已是谷底，第二季受惠民眾生活恢復常軌，預測將回升至百分之一點四。第三季為暑期旅遊旺季，民間消費擴增，預測值為百分之二點七七；至於第四季預期民間消費穩健成長，且全球景氣可望回穩等因素，第四季預測值為百分之五點三五。

針對央行大幅下修今年經濟成長率，台經院研究員邱達生表示，「貼近實際情況」。他說，美國聯準會雖然此次未升息，但也預告今年底前還會升兩碼，並指美國聯邦最適利率要到百分之五點五至五點七五，如此將對終端需求產生顯著抑制效果。美國是台灣外銷訂單最大來源，一定會打擊台灣出口，讓原本期待台灣下半年出口轉好不如預期，今年經濟保二機會不大。

邱達生說，要拉抬台灣經濟成長最重要引擎仍是商品出口，內需因為普發現金並非消費券，替代效果大，也要內需彌補出口衰退幅度，效果不大。整體來說，央行下修ＧＤＰ成長率是反映比較可能的情況。

中央大學經濟系教授吳大任表示，只要聯準會未停止升息，台灣出口就不會好，因為台灣出口好壞不是自己決定，而是要看美與歐洲狀況。以目前歐美仍未停止升息循環趨勢，甚至如美國聯準會所說降息要到明年下半年，台灣今年出口要好轉更不容易，不衰退就不錯，「百分之一點七二已經有點樂觀」。

聯準會 美國

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