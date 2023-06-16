央行估經濟成長率不保2 房市管制加嚴

美與我央行同步宣布利率凍漲

美國聯準會與我國中央銀行昨天先後宣布最新利率決策，並同步宣布利率「凍漲」。不過，央行意外宣布加碼房市管制措施，鎖定「特定地區」個人第二戶購屋貸款，限制最高成數上限為七成，今天實施；適用地區涵蓋台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都，以及新竹縣市。

此外，央行也大幅下修今年經濟成長預估值至百分之一點七二，宣告「保二」無望。央行預估值和主計總處預估的百分之二點○四出現明顯落差，更是國內主要機構的最低水準。央行總裁楊金龍表示，主要是今年貿易與民間投資分別較三月下修○點三八個百分點，因為貿易不好、投資也會不好，至於民間消費則上調○點四六個百分點。

圖為民眾走過店面出清打折看板。記者杜建重／攝影

聯準會利率連十升後首次喊卡

美國聯準會於台北時間昨天凌晨二時宣布，聯邦資金利率區間維持在百分之五至五點二五不變，是聯準會自去年三月起利率連十升、累計調高五個百分點後首次喊卡。不過，聯準會暗示年底前可能再升息兩碼（○點五個百分點），主席鮑爾更暗示可能「兩年後」才會降息，決策基調被視為「鷹式暫停」升息。市場押注七月將升息，並大幅降低今年降息的可能性。

央行則在昨天下午舉行第二季理監事會議，決議我國重貼現率終結連五升，維持百分之一點八七五；央行自去年三月起啟動升息步伐，累計升幅為三碼（○點七五個百分點）。

再祭房市管制措施 市場震撼

央行停止升息符外界預期，但再祭出房市管制措施引發市場震撼。楊金龍提出三項理由，首先，四月底銀行不動產貸款占總放款比率百分之卅七點○二，銀行信用資源仍有過度流向不動產市場之虞；其次，自然人持有兩筆購屋貸款人數及占比有增加趨勢；第三，自然人申辦特定地區第二戶房貸的平均貸款成數居高且持續上升，四月為百分之七十七點一，顯示貸款條件漸趨寬鬆。

自二○二○年十二月以來，央行已五度調整房市管制，前一波加碼管制措施是在二○二一年十二月，暌違一年半後，昨天再度擴大房市管制措施，且無寬限期。不動產業者認為此舉將傷害房市，銀行業的房貸業務也將受衝擊。業者認為，此舉恐會影響有房貸的換屋族，被迫得先賣後買，市場物件有機會增多，達到抑制房價的效果。

通膨率2% 「不覺得會變新常態」

至於國內通膨，在被問到通膨率百分之二是否成為新常態時，楊金龍說，「我不覺得會變成新常態。」央行並預估今年第四季消費者物價指數（ＣＰＩ）及核心ＣＰＩ約為百分之一點九五及百分之一點九，明年希望來到百分之二以下。