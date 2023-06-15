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《平均地權條例》嚴格限縮換約轉售 預售屋可換約以兩年一戶為限

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導

內政部今（15）公告《平均地權條例》其一子法預售屋及新建成屋買賣契約讓與或轉售審核辦法，明定有六大例外情形可申請讓與或轉售預售屋，不過例外可換約轉售情形，全國以每兩年一戶為限。官員表示，平均地權條例7月1日將正式上路，為了避免讓民眾權利受限，確定不溯及既往，但上路後會嚴格限縮換約轉售的情形。

平均地權條例限制預售屋換約轉售，除法定轉售配偶、子女、手足等親人不在限制範圍內，內政部子法將明訂例外條款，共列出六大可轉售情形，讓突逢財務困難、意外等狀況者，經核准後仍可轉手，不致傷及無辜。

平均地權條例規定，預售屋簽約後不得讓與或轉售第三人，但配偶、直系血親（如父母、子女）、二親等內旁系血親（如兄弟姊妹）不在此限；另外內政部明定六大情況經核准後可轉售。

第一，因非自願性離職，超過六個月未就業；第二，本人或家庭成員罹患重大傷病，或特定病症須六個月以上全日照顧；第三，本人或家庭成員房屋，因災害毀損而不堪居住，須另行租屋。第四，本人或家庭成員發生意外事故，導致第三人重傷或死亡；第五，買受人死亡，繼承人無意保留；第六，共同買受人間的轉售或讓與。

內政部表示，將例外條款規範清楚，目的是讓已完成預售屋簽約後，卻發生重大事故無力繳款的民眾能有轉售機會，允許換約免受罰，不過以全國每兩年一戶為限制。

內政部次長花敬群先前表示，預售屋特性是需要一段時間才能交屋，因為不希望購屋人權利受到打炒房制度影響，以及不希望產生更多預售屋換約轉售破口，因此子法決定不溯及既往，但是對可換約轉售的情形嚴格規範。

預售屋 內政部 平均地權條例

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