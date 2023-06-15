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影／央行暫停升息 盼通膨第四季降至2%

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
央行理監事會議後，總裁楊金龍今表示暫停升息，會持續關注國內外經濟情勢發展。記者潘俊宏／攝影
央行理監事會議後，總裁楊金龍今表示暫停升息，會持續關注國內外經濟情勢發展。記者潘俊宏／攝影

央行今舉行第二季理監事會議，央行總裁楊金龍會後宣布暫停升息，會持續觀察國內外經濟金融情勢，預估下半年國內通膨緩步回降，第4季通膨率可望降至約2%。央行也預估，今年經濟成長率為1.72%，CPI年增率為2.24%，核心CPI年增率為2.38%。

楊金龍表示，美國聯準會（FED）也是暫停升息，會收集更多資料後才會決定是否繼續升息，台灣的通膨雖然是高，但是比其他國家都低，所以也有時間繼續觀察國內外經濟金融情勢，台灣服務業表現強勁，但是製造業繼續下降，出口也跟著下降。

楊金龍談到最近外資持續湧入，指出美國原本預估經濟原本會硬著陸，但是最近經濟卻持續表現強勁，失業率也下降，尤其是科技業表現亮眼，也台灣也跟著受惠，尤其外資持續匯入買大型科技股，所以美國經濟很有韌性，逐漸變成軟著陸，台灣也是一樣同樣受惠。

央行理監事會議後，總裁楊金龍今表示暫停升息，盼望年低通膨率降到2%。記者潘俊宏／攝影
央行理監事會議後，總裁楊金龍今表示暫停升息，盼望年低通膨率降到2%。記者潘俊宏／攝影

美國聯準會 楊金龍 通膨

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