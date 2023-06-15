影／央行暫停升息 盼通膨第四季降至2%
央行今舉行第二季理監事會議，央行總裁楊金龍會後宣布暫停升息，會持續觀察國內外經濟金融情勢，預估下半年國內通膨緩步回降，第4季通膨率可望降至約2%。央行也預估，今年經濟成長率為1.72%，CPI年增率為2.24%，核心CPI年增率為2.38%。
楊金龍表示，美國聯準會（FED）也是暫停升息，會收集更多資料後才會決定是否繼續升息，台灣的通膨雖然是高，但是比其他國家都低，所以也有時間繼續觀察國內外經濟金融情勢，台灣服務業表現強勁，但是製造業繼續下降，出口也跟著下降。
楊金龍談到最近外資持續湧入，指出美國原本預估經濟原本會硬著陸，但是最近經濟卻持續表現強勁，失業率也下降，尤其是科技業表現亮眼，也台灣也跟著受惠，尤其外資持續匯入買大型科技股，所以美國經濟很有韌性，逐漸變成軟著陸，台灣也是一樣同樣受惠。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言