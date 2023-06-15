影／央行暫停升息 盼通膨第四季降至2%

央行今舉行第二季理監事會議，央行總裁楊金龍會後宣布暫停升息，會持續觀察國內外經濟金融情勢，預估下半年國內通膨緩步回降，第4季通膨率可望降至約2%。央行也預估，今年經濟成長率為1.72%，CPI年增率為2.24%，核心CPI年增率為2.38%。

楊金龍表示，美國聯準會（FED）也是暫停升息，會收集更多資料後才會決定是否繼續升息，台灣的通膨雖然是高，但是比其他國家都低，所以也有時間繼續觀察國內外經濟金融情勢，台灣服務業表現強勁，但是製造業繼續下降，出口也跟著下降。