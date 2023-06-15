快訊

人際關係差釀殺機？日本自衛官候補生「針對教官射殺」

符合預期！美台央行利率同步「凍漲」 終結連五升

整理包／112年分科測驗考程出爐 不考國、英、數乙「7科考前劃重點」

祥翊婦科用藥申請中國大陸藥證獲受理 搶攻千萬美元商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

祥翊（6676）今（15）日公告，旗下婦科用藥「卡前列素氨丁三醇注射液」向中國大陸國家藥品監督管理局（NMPA）提交藥品註冊申請已獲受理，成為祥翊在美國以外市場的首張藥證申請，將搶攻中國大陸年銷售逾千萬美元的市場商機。

祥翊表示，本次向中國大陸遞交的「卡前列素氨丁三醇注射液」與祥翊在美國已上市藥物CPT-I具有相同成分，適應症為產後出血，用於中期妊娠流產、晚期足月妊娠促子宮頸成熟及引產。該成分藥品在美國一年市場規模5,500萬美元，祥翊的CPT-I於2021年第2季獲核准上市以來，營收貢獻穩定成長。

相較於傳統治療產後出血的藥物，如宮縮素，「卡前列素氨丁三醇注射液」的半衰期長、生物活性強，被視為強而快速有效的子宮收縮劑，對有出血危險的高風險產婦屬於一線預防用藥。

祥翊表示，目前中國大陸有四家廠商（含原廠）獲批上市，根據IQVIA資料顯示，該藥品一年市場規模約8,000萬美元，市場規模超越美國，因此優先選擇「卡前列素氨丁三醇注射液」申請中國大陸藥證，做為進軍中國大陸市場的第一步。

中國大陸是全球第二大藥品市場，近年隨著婦女自我保健意識與能力的增強，中國大陸婦科用藥市場成長快速，有鑑於「卡前列素氨丁三醇注射液」已納入大陸國家醫保項目，有助降低患者的費用負擔，臨床用藥需求預期會持續攀升，市場規模也將進一步擴大。

因此，為推動「卡前列素氨丁三醇注射液」未來取證後在中國大陸地區順利上市銷售，祥翊正積極洽談銷售夥伴，最快本季可完成授權，希望透過強而有力的合作夥伴，搶先卡位布局。

美國 子宮

延伸閱讀

美時通過3.46元股息 血癌用藥加拿大第2季取得藥證

美時股東會通過3.46元股息 血癌用藥加拿大取證

抗焦慮藥混入他藥5萬錠已售出 食藥署啟動回收61萬錠

生技商品 題材熱炒

相關新聞

央行大幅下修！今年經濟成長率不保「2」 比主計總處、中經院估更低

中央銀行今（15）日召開理監事會議，宣布利率按兵不動、終止連五漲，同時也更新今年經濟成長率與通膨預估值。資料顯示，央行對...

台灣為加拿大第9大進口市場 我國科技貨品賣最熱

據經濟部統計，台灣為加拿大全球第九大進口來源，而加國為台灣第20大出口市場。而近年來，我國對加國出口產業大多呈現穩定成長...

白話財經EP112｜身心疾病的投保與理賠權益

近年因多起爭議案例，保險業者拉高身心疾病理賠門檻，保戶該如何保障自身權益？有進行身心治療的民眾，投保又該注意哪些事項？

欣銓科技今加入RE100 承諾2050年集團100%使用再生能源

半導體測試廠欣銓科技（3264）今（15）日宣布，正式成為由氣候組織及碳揭露計畫、所主導的全球再生能源倡議（RE100）...

美國聯準會6月暫不升息 專家：2關鍵解讀決策仍偏鷹

美國聯準會宣布6月暫停升息，是利率連10升後首次停下腳步。不過星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉直言，聯準會...

善用「移工留才久用方案」 適時補充照護人力

勞動部自去（2022）年4月30日起推動「移工留才久用方案」相關措施，雇主可依需求，留用符合資格之資深外籍家庭看護工或取...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦