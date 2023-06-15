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央行不升息 專家：倘若日後升息 北市連買小宅壓力都大

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

央行今（15）日召開理監事會議，決議利率按兵不動，終結連五漲，重貼現率維持與上季相同的1.875%，仍創近8年新高，以央行公布的4月五大銀行利率來看，已來到2.08%。專家指出，升息循環是否進入尾聲還很難說，倘若台灣跟隨美國步調，那日後在北市連買個小宅都將影響生活品質。

全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，目前央行公布的4月五大銀行利率已來到2.08%，因為升息為逐月調整，因此完整的升息可能來到2.1%左右，上一次突破2%，是2008年時的利率。

換算下來，貸得千萬元的房貸，30年房貸期限，每月超過3.7萬元的房貸金額，比起前兩年低利時期，每月多繳了超過3,500元，一年換算也多了快4.5萬元，等於一年還了逾13個月的房貸，亦已超過不少年輕人的月薪，且應有許多民眾的房貸利率更高，都不可謂之低。

陳炳辰指出，雖然在2008年也有破2的房貸利率，但房價與當前有倍數的落差，依照披露過的資訊顯示，2008年台北市預售屋的均價約僅在5字頭，新北市則只有2字頭，相比如今，台北市新案只有蛋白區才會低於單坪百萬元，新北市則是蛋白區才有4字頭，盡顯今時不同往日，而同樣貸款千萬元，在台北市可買在近30坪的預售新案，如今則為10多坪的小宅，宜居性大幅縮水，也顯得打臉房市抗通膨，頂多是早期長期持有方有所受惠。

陳炳辰認為，升息循環是否進入尾聲還很難說，美國不排除下半年升息機率，台灣大致跟隨美國老大哥腳步，要是再次升息半碼，貸款千萬元的民眾，30年房貸已要繳到近4萬元，若家庭月收入沒有10萬元，在台北市連買個小宅，都將影響生活品質。

不過，因為自住民眾買房利率大多還個20-30年，長期來說台灣利率還是有穩定偏低的特性，從這方面來說倒不必因為一時的利率起伏過度擔憂。

陳炳辰建議，眼下的高房貸，除了擅用政府的補貼方案，以及首購、軍公教等優惠外，寬限期、轉貸，或小額信貸，又或還有建商低利貸款，以及一些積極的新興銀行的優惠貸款方案，均為舒緩一時壓力的選項。

房貸 升息

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