台灣為加拿大第9大進口市場 我國科技貨品賣最熱

據經濟部統計，台灣為加拿大全球第九大進口來源，而加國為台灣第20大出口市場。而近年來，我國對加國出口產業大多呈現穩定成長，主要為筆電、積體電路板及路由器等科技貨品成長最為顯著。

行政院今日通過「駐加拿大台北經濟文化代表處與加拿大駐台北貿易辦事處關於加拿大牛肉進口修正協議」，定調加拿大全牛齡將開放進口，預期有助於雙邊貿易成長。

據經濟部貿易局貿易檔，加拿大主要出口產品包括石油、天然氣、黃金及木材等原物料。加國出口至台灣的前六項產品仍以大宗商品為主，除汽車之外，煤礦、鉀肥、鐵礦、鎳及鈷等皆為天然資源。

而台灣輸往加國產品包括扣件、積體電路、汽車零件、電腦零配件等，2022年出口值為33.01億美元，較前一年年增9.7%。

而在投資方面，加國對我國投資，從1952年至2023年3月達1,344件，總投資金額達10億美元。其中，加拿大對我國投資案件主要為北陸能源（NPI）在彰化所投入的海龍風場。