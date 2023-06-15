欣銓科技今加入RE100 承諾2050年集團100%使用再生能源

半導體測試廠欣銓科技（3264）今（15）日宣布，正式成為由氣候組織及碳揭露計畫、所主導的全球再生能源倡議（RE100）的一員，為台灣首家封測業者加入，公司並承諾將在2050年，集團所有營運據點，包含台灣、新加坡 、南韓、南京等據點在內，實現100%使用再生能源的目標。

欣銓表示，公司作為台灣領先的半導體測試領導廠商，以具體行動積極響應《巴黎協定》將全球溫升限制於1.5°C之目標。

董事長盧志遠指出，放眼2050年全球邁向淨零排放的趨勢，公司承諾全球所有據點於2050年100%使用再生能源電力及達成碳中和的目標，並設定2030年達成30%、2040年達成60%的階段性目標，將以具體行動展現欣銓科技落實氣候行動的決心。

欣銓進一步說，2022年，公司在副董事長暨總經理張季明的指示下，成立「節能減碳小組」，從各個面向規劃及推進公司的零碳轉型之路，不論規模大小，竭力開發各類節能機會，加速投資以較高效率能耗設備取代舊設備，並由節能減碳小組按月審查進度，每2個月將減碳成果在全集團交流，藉此擴散最佳節能效益。

欣銓說明，於再生能源使用規劃上，2021年起欣銓科技開始採購再生能源及憑證，2022年在臺灣總部已完成設置太陽能光電設備499kW，2023年起總部及各子公司陸續建置2,128kW之太陽能光電設備，完成後預計年減碳量可達1,415tCO2e。

欣銓科技為實踐低碳價值鏈轉型計畫，已於2022年加入台灣氣候聯盟，未來亦將攜手供應商實現淨零價值鏈的願景，共同提升產業競爭力，全方位地與國際倡議目標接軌。