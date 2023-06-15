APEC中小企業論壇 數位創新助力綠色轉型

由經濟部中小企業處主辦，台灣經濟研究院協辦的「APEC數位創新加速中小企業綠色轉型論壇」，6月13、14日假台大醫院國際會議中心舉行並圓滿落幕。台經院表示，本次論壇邀請到美國、日本、歐盟、韓國、新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、泰國、秘魯及墨西哥等產官學專家共同分享政策經驗，與最佳實踐案例。

台經院指出，疫情及地緣政治等因素導致供應鏈去中心化，強化企業數位轉型的動機，加以為因應全球氣候變遷，淨零排放與綠色轉型的趨勢已不可避免。我國並就相關議題向APEC提出倡議，以普惠APEC各會員體的中小企業共同應對前述挑戰為願景，透過倡議所規劃的國際論壇與出版品，促進應用數位工具加速綠色轉型的創新商務模式交流，期可達成知識擴散與能力建構等目標。

經濟部政務次長陳正祺致詞指出，為協助我國中小企業因應全球發展情勢，政府推動「5+2產業創新計畫」，將「綠能科技」及「循環經濟」納入重點推動工作，更將「節能」及「資源循環」納入2050淨零排放路徑關鍵戰略，持續協助中小企業升級轉型、提升產業競爭力，並期待透過此論壇與各會員體交流發展經驗。

經濟部中小企業處表示，由於中小企業資源有限，相較於大企業較為缺乏相關知識及能力應對綠色轉型國際趨勢，因此協助中小企業綠色轉型，進一步參與全球價值鏈，一直都是APEC關切的目標。

本次論壇就「因應淨零趨勢 提升企業減排意識」、「結合數位平台 中小企業雙軸轉型」、「運用大小協作 擴散綠色商務模式」等主題，促進進行討論及交流，反響熱烈。

另論壇期間亦辦理相關展會與最佳實踐案例競賽，17家來自印尼、秘魯、越南、菲律賓、馬來西亞、台灣等六個經濟體參與前述競賽分享數位創新綠色商務模式，最後則由秘魯的Qaya Cuero de Pescado Peruano團隊獲得綠色轉型獎，菲律賓的Mad Travel and Green Antz團隊獲得循環營運獎，與台灣的圖靈鏈(Turing Certs)團隊獲得數位創新獎。

台灣經濟研究院長年擔任經濟部中小企業處APEC事務幕僚，秉持專業、前瞻與國際化的標準，將持續協助規劃綠色數位轉型政策，並接軌國際淨零排放趨勢，將公私部門亮眼實績推向世界舞台。