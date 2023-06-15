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經濟部將投入111億 推動「社會創新行動方案2.0」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為因應疫後與全球氣候變遷所伴隨複雜的社會挑戰，經濟部推動為期四年「社會創新行動方案2.0」計畫，將投入111億元，也將由過去12個參與部會，再新增納入數位發展部、交通部、環境保護署、客家委員會、海洋委員會等五個部會。

政院長陳建仁今(15)日在行政院聽取經濟部「社會創新行動方案2.0 (112-115年)」專案報告。報告中指出，實踐聯合國永續發展目標(SDGs)為解決全球發展失衡的普世價值，經濟部所提報的「社會創新行動方案2.0」，正是接軌聯合國所倡議17項永續發展目標(SDGs)的具體展現。社會創新不僅為解決未來經濟、社會與環境問題的新策略，也是青年創業、企業發展的重要基礎，更為發展新經濟模式的重要途徑。

經濟部指出，在政務委員李永得督導下，以「社會創新行動方案1.0」的推動成果為基礎，由過去12個參與部會，再新增納入數位發展部、交通部、環境保護署、客家委員會、海洋委員會等五個部會，並由經濟部擔任行政幕僚，接續彙整提出「社會創新行動方案2.0」，預計2023年至2026年投入超過111億元，以「實踐社會價值」、「加速創新發展」、「串連多元資源」與「擴展國際影響」4大策略為主軸，建立公私民夥伴關係，強化社會創新組織自主營運發展。

該計畫也將串聯政府機關、企業部門、非營利組織、公民等多方力量的公私民夥伴關係(Public-Private-People Partnership)，以加速推進社會創新政策，建立我國典範案例，與國際社會分享交流。

經濟部表示，社會創新組織類型廣泛並涵蓋多元議題，我國目前已有超過841家社會創新組織、184家支持社創的產業夥伴(包括上市櫃公司等)、帶動超過2萬就業人數；社會創新採購 (Buying Power) 六年來累積採購金額超過31億新臺幣，以及由民間主導、政府協力在台灣舉辦六屆的亞太社會創新高峰會，顯示我國已有紮實的社會創新發展基礎。

經濟部 交通部

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