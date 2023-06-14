唐鳳參訪 OneWeb 總部 盼合作非同步軌道衛星計畫

數位發展部長唐鳳率團出訪英國，於當地時間13日赴英國衛星服務供應商OneWeb總部參訪，實地瞭解更多該公司的衛星技術與運作方式。唐鳳表示，數位部正布建非同步軌道衛星作為備援網路，歡迎所有符合條件的業者參與，也期盼透過這次交流，促成台英在數位韌性方面的合作。

唐鳳在OneWeb總部參訪時，介紹我國「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」，將對非同步軌道衛星作為緊急備援網路進行概念驗證（Proof of Concept, PoC）。唐鳳也聽取OneWeb說明及參觀衛星通訊設施實際運作方式。

唐鳳指出，台灣長年面臨地震及境外勢力等不確定因素威脅，一旦發生緊急危難事件，很可能會因為海纜受到破壞，而遭遇通訊中斷的危機。有鑑於俄烏戰爭爆發後，全球聚焦於低軌衛星應用，數位部期盼結合國際業者，以多元技術與異質解決方案達成通訊韌性。

唐鳳隨後前往拜會英國下議院議員朱迪思．康明斯（Judith Cummins）、上議院議員梁辛尼（Sonny Leong）男爵及議員尼克勞斯．托馬斯-西蒙斯（Nick Thomas-Symonds）等重要議員，討論數位轉型下的台英合作機會。

唐鳳表示，在AI等科技的快速普及時代，為避免權力過度集中，應透過民主化過程以促進公民社群參與治理，藉由群眾協力方式快速對齊、達成正向循環，方能邁向可信賴的數位時代。英方肯定並支持台灣在民主、法治及人權的發展方向，並讚揚台灣在數位科技的領先地位，樂於深化台英之間的貿易合作與對話機制，進而創造符合雙邊利益的夥伴關係。