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營建署審查首案進駐橋頭科學園區 最高抵減15％營所稅

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導

營建署指出，為促進高雄新市鎮特定區發展，行政院已在2022年6月15日核定「有利於高雄新市鎮發展產業適用範圍（第二期發展區）」案，並同意園區內約185公頃產業專用區為稅捐減免獎勵地區，鼓勵半導體、航太、智慧機械、精準健康及創新科技等五大產業的廠商進駐園區可依《新市鎮開發條例》第24條申請投資抵減營利事業所得稅優惠。

營建署表示，2023年6月14日完成審查首案華騰國際科技股份有限公司（簡稱華騰公司）申請橋頭科學園區的新市鎮產業投資抵減申請案，協助該公司在橋科園區投資的機器、設備及建築物總額可於正式營運後申請最高15%額度抵減營利事業所得稅。

產業愈早進駐新市鎮 優惠愈多

營建署補充，對華騰公司進駐橋頭科學園區爭取高雄新市鎮特定區投資稅捐抵減表示歡迎，期待能為當地帶來就業機會和經濟效益。此外，營建署也提醒自2023年1月3日起已公告適用稅捐減免範圍，五年內申請者可抵減當年度營利事業所得稅，抵減率最高15%，第六至十年申請優惠額度減半，第11年起不予優惠，因此有意投資進駐橋頭科學園區的廠商請把握機會，可儘早研提投資計畫送營建署審查，愈早進駐稅捐減免優惠愈多。

所得稅

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