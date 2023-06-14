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20電廠攜手！台電發放6700萬元獎助學金、資助1.5萬人

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
台電今日聯手全國從北到南、從本島到離島共20座水力、火力及核能電廠，舉辦「夢想併聯 2023台電獎助學金頒獎典禮」。台電提供
台電今日聯手全國從北到南、從本島到離島共20座水力、火力及核能電廠，舉辦「夢想併聯 2023台電獎助學金頒獎典禮」。台電提供

台電自1990年設立獎助學金，鼓勵電廠周邊清寒及優秀學生追尋夢想，逾30年來累計資助近50萬學子、約20億元。今年首度串聯全國20座電廠共同於今（14）日舉行2023台電獎助學金聯合頒獎典禮，共1.5萬人獲約6,700萬元獎助學金。

台電聯手全國20座水力、火力及核能電廠，舉辦「夢想併聯 2023台電獎助學金頒獎典禮」，以現場由台電總經理王耀庭、基隆市長謝國樑、基隆市議會議長童子瑋及家扶中心督導尤綺悅等出席。

曾獲台中電廠特別助學金的陳思余，小時父親即因罕病離世，家中只剩媽媽以資源回收、鄰居親友及各方慈善團體捐助維生，還得照顧她和兩位有智能障礙情況的弟妹。

台電自陳思余高一起連續七年提供特別助學金到她大學畢業，陳思余也奮發向上，半工半讀從中國醫藥大學畢業，現在已是獨當一面還可幫忙照顧家裡的專業藥師。

24歲的王恩洋是專業運動防護員，父親在他5歲時驟逝，原經營公司也因債務而破產，僅靠母親於宮廟當會計維生；喜愛運動的他，即使曾因穿著破鞋破襪被取笑，仍努力考取大學體育系，雖因韌帶斷裂無法延續球員夢想，改以運動防護員為目標。

他高三起獲得台電大潭電廠助學金，幫助他順利獲得相關證照，目前除在學校球隊服務，更曾任亞洲盃橄欖球錦標賽國家隊場邊運動防護員。

台電表示，台電除肩負穩定供電職責，也努力善盡企業社會責任，台電自1990年設立獎助學金制度，鼓勵電廠周邊地區低收入、遇重大變故、五育優良及才藝優秀等學子，創立逾30年來持續幫助近50萬名年輕學子成長逐夢，發出獎助金近20億元，期盼受獎學生長大茁壯也能幫助他人，創造社會正循環。

台電指出，今年獎助學金串聯20座電廠聯合頒發，共1.5萬名學子獲約6,700萬元獎助金；其中，由協和電廠擔任主場，聯合核二廠及林口電廠共同頒發1,127人共約260萬元。

台電 核能電廠 運動 家扶 公益活動

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