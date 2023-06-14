企業樂觀度五季新高！49%企業下半年計畫加薪 創四年同期新高

雖然疫情降級，但上半年景氣呈現「內熱外冷」，因此從企業主到上班族，該如何看待未來前景？對於求才、謀職計畫，會不會有所影響？yes123求職網發布「兔年第三季景氣暨勞動市場趨勢調查」發現，企業對第三季前景樂觀度持續回升，「淨樂觀比率」為+20.1%，創下五個季度以來新高。另有49%企業下半年有加薪計畫，高於去年同期的44.8%，創四年同期新高。

yes123求職網調查發現，與今年第二季相比，展望第三季景氣，企業樂觀度持續回升，即使還有49.9%持平看待，樂觀的比率為35.1%，悲觀的占15%，兩相扣除後，得到的資方「淨樂觀比」為+20.1%，較上一季小幅上揚，並創下五個季度以來新高。若對比「去年同期」為+8.5%，代表今年企業保持「偏正向」的看法更為明確。

相形之下，對於今年Q3景氣，上班族依舊謹慎面對，持平看待的有57.8%，樂觀的占22.1%，悲觀看待的有20.1%，勞方淨樂觀比例+2%。相較前季是-1.5%，終結連四季的負數，出現「由負轉正」狀態；若對比「去年同期」為-6.6%，顯見今年勞方不再悲觀看待下半年。

yes123求職網發言人楊宗斌解讀，目前應該屬於疫情降級後的「觸底反彈期」，資方看好在下半年，若觀光業與餐飲業「缺工問題」解決，搭配出口恢復正成長，企業徵才與加薪的比率有望回升。

針對今年上半年薪資水準，合計有44.8%企業有替員工加薪過，明顯低於去年同期的53.4%。其中情況又區分成：「有，但屬於績效加薪」占31.7%；「有，而且是全面加薪」僅占13.1%，「齊頭式」調薪的公司仍屬少數。

詢問資方接下來薪酬規劃，調查顯示，合計有49%的企業下半年有加薪計畫，比例高於去年同期的44.8%，以及前年的18.5%，創四年同期新高，但仍低於2019年的54.4%。而且又分成：34.6%屬於「績效加薪」；14.4%才是計畫「全面加薪」。

對於下半年預計加薪的幅度，此次調查則發現，平均落在4.1%；其中甚至有一成二(12.4%)的公司透露，幅度在「10%(含)以上」。

若從勞工角度詢問，由yes123求職網調查發現，僅有14.2%的上班族透露，在今年上半年，公司「有替」自己加薪過，低於去年同期的18.2%。

除了調薪外，激勵員工或留住人才的方式，還有靠獎金或紅利。本次調查發現，合計有39%的企業在下半年有員工分紅或發獎金計畫，高於去年同期的36.3%，以及前年的25.3%，也創下四年同期新高，但仍低於2019年的47.2%。