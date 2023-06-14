柏瑞環球重點股票基金榮獲大獎肯定 主動找尋股市超額報酬的投資機會

美國債務上限危機解除、聯準會(Fed)近期釋出鴿派訊號，帶動金融市場情緒轉趨樂觀。柏瑞投信表示，聯準會近期公布褐皮書顯示美國整體經濟活動變動不大，代表美國經濟在強升息環境下依舊有韌性。根據歷史經驗顯示，在Fed暫停升息後一年期間，全球股票出現正報酬表現的機會高。

根據Bloomberg統計在1999年12月31日至2023年3月31日，任一月底的Fed基準利率較前次決策會議暫停升息時進場之表現，以月資料滾動計算，全球股票(MSCI世界指數為代表)一年後的平均報酬為8.5%，意味著全球股市在Fed暫停升息後一年的表現佳。可趁市場震盪之際分批入市，提早布局全球股市中長期漲升機會。

柏瑞環球重點股票策略採用由下而上的選股方式，跳脫傳統產業分類方式，明辨企業屬性(成長/成熟)，並嚴謹分析企業體質與前景，精選體質與潛力兼具的優質公司股票。柏瑞股票研究團隊，從獨家研發的企業生命週期分類研究(LCR)判斷個股合理價值、以及股票風險評估(ERA)分析企業的ESG作為和公司治理和領導能力，每年拜訪超過2000家企業，兼顧股票的品質與漲勢潛力，提供與眾不同的股票投資機會。

採用此策略的柏瑞環球重點股票基金A級別成立於2003年12月，先前榮獲2023理柏台灣基金獎[環球股票]類別三年期獎。該基金經理人Robert Hinchliffe近期亦榮獲國際知名機構Citywire(UK)，評選為股票-全球混合]( Equity - Global Blend)類別的2023最佳基金經理人，在555檔同類型基金的經理人中脫穎而出。

柏瑞股票團隊採用全球一致的投資哲學與流程，整合在地視野，激盪出獨到精準的投資洞見，同時考量當地市場走勢，建構出最適化投資組合。該基金截至2023年4月底的規模約為5.8億美元，總持股為43檔，投資比重前大三區域分別為美國、英國和愛爾蘭，占比前三大產業依序為資訊科技、工業、醫療。

柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe表示，在波動加劇的情況下，過去兩年全球股市的表現大多持平或下跌，代表尋找超額報酬的能力變得至關重要。目前市場不確定因素仍多，在高利率和通膨環境下，透過主動選股將有創造超額報酬的機會。

Robert Hinchliffe指出，要提高投資組合的超額報酬機會，就要精挑細選具有靈活管理策略、強大定價能力、具備高度市場競爭力和穩健財務狀況的公司來貢獻投組的超額報酬。即使在短期波動情況下，還是能找到全球股票的關鍵投資機會，投資團隊將持續聚焦在有能力改善營運環境、重新調整供應鏈結構以及通過自動化和數位化來提高生產力的好公司。

柏瑞環球重點股票基金憑藉著扎實個股研究、主動選股能力、採用長期持股策略、不重押單一投資風格，兼顧投組風險管理與追求超額報酬的機會，找尋出被市場低估又具成長前景的標的，得以在近三年繳出亮眼表現。該基金投組配置仍可能隨市況變化而調整，且須留意全球股市仍有波動風險。