缺工率、擴編規模同創十年新高！企業徵才均薪38K破紀錄

yes123求職網今天發布「兔年第三季景氣暨勞動市場趨勢調查」，高達92.4%的企業在今年第三季有徵才計畫，比率略高於前一次調查，更明顯多於去年同期的77.7%，創十年新高。缺工率則來到38.5%，不僅略高於前一季的38.1%，也多於去年同期的35.2%，創下十年新高。 求才熱則出現在餐旅、批發零售及運輸業。

調查發現，若以「產業別」進行交叉分析，Q3企業「徵才意願較高」的行業，依序為：「餐飲住宿與休閒旅遊」(97.5%)、「批發零售與貿易」(96.4%)、「運輸與物流倉儲」(95.1%)，以及「科技資訊」(94.3%)、「金融保險與會計統計」(93.5%)。

至於第三季應徵新員工的原因，主要依序為：「一直處於缺工狀態」(38.5%)、「無擴編，單純填補人員離職空缺」(25.1%)，以及「訂單或業務增加而擴編」(23%)、「公司擴點、展店而擴編」(13.4%)。合計要擴編企業比例共有36.4%，雖低於前一季的37.8%，但明顯高於去年第三季的31.3%，創十年同期新高。缺工率38.5%也創下十年新高。

平均而言，每一家企業對人才的需求為15.3人，雖然規模略小於前一季的16.7人，但明顯大於去年同期的10.4人。

進一步詢問企業針對這些主要職缺，開出的薪資？調查顯示，企業平均提供的月薪條件落在38,310元，多於前季(Q2)調查時的37,499元，也高於去年第三季的37,437元，更創下十年以來同期新高。

另一方面，上班族想要轉職的心依然蠢蠢欲動，yes123求職網調查發現，合計有88.2%上班族「有計畫」在今年第三季換工作，其中又分成：33.3%為「已開始投履歷」；54.9%為「尚未開始投履歷」。有轉職念頭的比例，雖略低於前一季的90.6%，但明顯高於去年第三季的69.5%，更創下十年同期新高。

針對「跳槽主因」方面，在可複選狀況下，依序包括了：「現在工作的薪水太低」(53.3%)、「覺得公司未來沒有發展性」(45.8%)、「太久沒有調薪」(28.9%)，以及「想要轉行或創業」(27.8%)、「擔心所處行業的前景」(24.8%)。

對於第三季想跳槽的熱門行業，在可複選狀況下，前五名依序是：「科技資訊」(31.7%)、「餐飲住宿與休閒旅遊」(30.6%)、「傳統製造業」(26.9%)，以及「批發零售與貿易」(21.6%)、「運輸與物流倉儲」(20.5%)。

對於新工作的「月薪期望值」，此次調查顯示，平均落在41,850元，雖然比前一季期望的42,060元，少了210元，但多於去年同期的40,826元，以及前年的40,779元，創下四年同期新高。若與廠商開出的38,310元條件相比，等於打了「九二折」(91.5%)，勞資雙方認知「月薪差距」還有3,540元。