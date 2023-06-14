人物側寫／專業非財稅 財長：盡全力完成使命

財政部長莊翠雲就職五個多月，安排媒體專訪，她從一開始被質疑只懂國產，到如今被問到賦稅、國庫等業務已能侃侃而談，甚至不用看幕僚準備的模擬問答。

對於許多公股行庫的董總評價她「聰明、反應快、很快進入狀況」，莊翠雲笑說，不認為自己聰明，但對長官開出的目標，盡全力完成使命倒是真的。

莊翠雲原先擔任財政部政務次長，當初閣揆陳建仁力邀她接下財長時，她陷入天人交戰，甚至當面婉謝，但最後在府院長官遊說，硬著頭皮接下這個工作。莊翠雲說，當時陳揆找她，她就知道這個工作是大挑戰，但既然接了，挑戰不分大小，就去面對。

莊翠雲說，財政部經緯萬端，部長這個位子不可諱言滿辛苦，加上外界也質疑她的背景不是賦稅或國庫，但還好財政部這個團隊有很好的組織文化，過程中除了自己努力，同仁也會協助。她認為，面對大小挑戰就是去做，不夠好就檢討和調整，任何位子都是這樣，「每個位子都是挑戰，都得去適應和面對」。

對她而言，擔任財長或許是個「意外」，但被問到是否想過在任期內留下什麼樣的政績（Legacy）？莊翠雲坦言，就是盡心盡力，把該做的做好，但至於做得好或不好就讓別人評價，她的初心是為國家好，不為個人私利，朝這個方向做，和同仁一起努力往前走。

北一女畢業的莊翠雲，追求目標時也力求完美。她舉例，長官開出要一百分，就算沒有一百分，但她要求自己起碼做到八十分，隨著保有一顆把事情做好的心。