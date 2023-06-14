財長莊翠雲專訪／「還稅」非常態 今年是特例

政府去年稅收較預算數多出逾五千億元，全民樂領六千元超徵紅包，財政部初估今年稅收仍可望超徵，但是否還會「還稅於民」？財政部長莊翠雲昨天表示，目前沒有規畫將「還稅」制度化，因為財政韌性相對更重要。

至於攸關地方政府統籌分配稅款的財政收支劃分法，她坦言在立法院下個會期推動修法「難度很高」。此外，針對公股金融機構的整併，她表示，「財政部不會主導」，但她也提出「公公併」四大條件。

莊翠雲昨接受本報專訪，暢談稅收超徵、公股管理及財劃法修法進度議題。對於接下來財長任期的施政優先事項，她說，首先是明年度的中央政府總預算籌編，這攸關政府施政，必須先處理；法案方面，包括防堵將房屋分割成小坪數規避稅負的房屋稅條例修正草案、配合信託法修訂公益信託專章，提出的所得稅法及遺贈稅法修法案等。

超徵稅 要先減少舉債

政府去年稅收超徵五二三七億元，立法院通過特別條例並訂定規模三千八百億元特別預算，其中包括全民普發六千元。針對未來超徵稅收供全民共享是否會制度化，莊翠雲說，去年因為稅收超過預算的金額較高，加上碰到百年大疫後須強化經濟和社會韌性，因此這樣運用這筆錢。未來如果稅收又大幅超徵，莊翠雲指出，首先應該先減少舉債，如果還有能力就再增加還債；就算不還債，也可累計到歲計賸餘，作為未來財政需要的融資財源。

莊翠雲說，由此延伸而來的是稅收預算和實徵金額差距過大問題，政府目前正在籌編明年度稅課收入預算，今年特別引入外部專家學者和相關機關，今年二月已開過專家小組會議，包括國發會、央行、主計總處，並找來專家學者組成估測專案小組，討論各稅目採取的參數、模型，讓估測更精準。

也就是說，財政部的當務之急是讓稅收估測更精準、差距更小；如果還是有超徵稅款，就會朝財政永續和財政韌性的方向做處理。

公公併 得看四大條件

在「公公併」方面，莊翠雲說，財政部會順應公股金控、銀行之間彼此意願，以及市場機制，但她也提出四大條件，也就是公公併評估要項，在公股金融機構推動合併前，要注意包括經營綜效、經營策略、員工安置、分行整併等四大面向的評估。她舉例，像是公股行庫彼此的分行通路都很多，在整併時，彼此分行所在重疊程度有多少，未來是否能整合，都必須事先考慮。

若未來公股金融體系有公公併，在推動程序上，莊翠雲說有公平、公正、公開「三公」原則需遵守，不能發生黑箱作業。

財劃法 蒐集地方意見

至於地方政府關切的財劃法修法進度，莊翠雲說，財政部正準備發函地方政府，蒐集地方政府意見後會進行通盤考慮、異中求同，尋求最大共識。財劃法修法涉及財源分配，本來就很複雜，立院下會期推動修法難度很高，但總要先蒐集各地方意見，畢竟修法是大工程。