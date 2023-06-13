看好AI產業發展前景 數學老師靠產業新尖兵勇敢逐夢

AI教父黃仁勳來台掀起熱潮，勞動部勞動力發展署中彰投分署的「產業新尖兵計畫」，開設AI雲端web應用系統開發實作精修班，累計已成功培訓約5,200名青年，中彰投分署歡迎15至29歲青年朋友踴躍報名參訓。

中彰投分署指出，原本在國中教數學的陳老師認為，相對於當老師，現階段科技業更具未來發展性，毅然辭去教職，參加中彰投分署「產業新尖兵計畫」的AI雲端web應用系統開發實作精修班，結訓後順利進入知名科技公司任職資料工程師，薪資躍升，直接為自己加薪1萬，陳老師覺得參訓真是自己最正確的人生投資。

為協助青年儲備職業能力，勞動部推出「產業新尖兵計畫」，引領青年投入具發展前景產業的職業訓練課程。

中彰投分署積極結合轄內大專院校、財團法人及工商團體，善用其專長開辦數位資訊、工業機械、電子電機、綠能科技及國際行銷企劃等五大領域專業課程，經過3年試辦，每年開辦近50個班別，滿班率超過七成以上，學員滿意度高達九成以上。

其中，數位資訊相關班別就業率表現最佳，平均近九成以上，最高達96%，為青年熱愛的職類之一。

這項計畫為讓青年安心參訓確保生活無虞，青年若在訓練期間正常參訓每月可領取8,000元學習獎勵金，每人最高獎勵9萬6,000元。

另為提升青年積極參訓及就業意願，7月起該計畫參訓時，需先由學員繳交1萬元訓練費，如果在訓後90天內成功就業，就可申請補助原繳交的1萬元訓練費。

參加AI雲端web應用系統開發實作精修班的陳老師說，他原在國中教數學，透過產業新尖兵計畫一系列在數位資訊領域的精實訓練課程，包括人工智慧、雲端運算介紹，到Python程式設計、雲端服務應用、AI應用程式整合建置等，近5個月的扎實課程，讓他收穫良多。

結訓後，陳老師順利進入知名科技公司任職資料工程師，他表示課程中所學到的Linux作業系統、Docker及Git都能直接派上用場。

陳老師建議和他一樣想轉職跨領域到「資料科學」的人，可以從「資料工程師」入門，熟悉資料的處理並累積相關的背景知識做起。

中彰投分署歡迎有意願進入科技業領域的青年朋友，善用「產業新尖兵計畫」資源，6月份還有「JavaScript與Laravel全端工程師培訓班」、「智慧聯網（AIoT）開源軟體技術與應用」、「智慧應用微軟C#工程師就業養成班」即將陸續開課。

參與課程可直接至台灣就業通－產業新尖兵試辦計畫網（https://elite.taiwanjobs.gov.tw）報名。