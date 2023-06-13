長興長期贊助忠孝國中棒球隊 林盛恩加盟MLB紅人隊圓夢

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
長興董事長高國倫（中）2020年於忠孝國中棒球隊慶功宴暨慰勞餐會與林盛恩（左）合影。長興提供／照
長興董事長高國倫（中）2020年於忠孝國中棒球隊慶功宴暨慰勞餐會與林盛恩（左）合影。長興提供／照

長興材料（1717）長期贊助高雄忠孝國中棒球隊，支持偏鄉弱勢學童發揮潛能，達成他們的夢想。長興表示，每個孩子都應有快樂學習、懷抱夢想的權利，偏鄉弱勢學童需要企業投注資源，提供他們追求夢想的環境與力量。

長興指出，作為一個高雄在地企業，長興長期關懷偏鄉地區需求，尤其基層教育向下扎根更是國家社會發展重要根基，長興積極參與社會公益不遺餘力，更希望有更多企業投入社會責任，共同關懷偏鄉與弱勢的學童，讓弱勢孩子們找到自信、努力學習，找到人生未來努力目標，脫離偏鄉弱勢困境。

忠孝國中多年來也培育相當多優秀選手，包括旅外的王維中、林子偉以及許多目前正在中華職棒活躍的好手，近期獲美國大聯盟辛辛那提紅人隊以120萬美元簽約金正式簽約的林盛恩，在忠孝國中時期即受到球探關注，最後如願旅美展開職業生涯。

長興強調，對於長期灌溉的幼苗終得開花結果，深感企業善盡社會責任的重大意義，並藉此拋磚引玉期望更多企業投入社會責任的行列。

偏鄉 中華職棒 大聯盟

延伸閱讀

MLB／台裔費爾柴爾德站穩紅人外野 今砲轟塞揚強投葛蘭基

MLB／運動家扳倒龍頭光芒豪取6連勝 明可望擺脫聯盟爐主

MLB／隊友拆彈不成 狂威中繼失分吞本季第2敗

MLB／卡洛爾打太好被觸身球？響尾蛇教頭暴怒引板凳清空

相關新聞

im.B風暴燒不停／im.B違法吸金25億，騙到調查官也騙到一缸子權貴合影？

今年4月底，不動產借貸媒合平台im.B遭踢爆違法吸金25億元，導致上千受害者血本無歸。面對國內這場首宗大型P2P借貸平台倒閉事件，事發至今仍未有「結尾」跡象，反而愈演愈烈，連同「詐騙者vs.受害者」的主線，一同延伸出了兩條軸線，一個是主嫌政商人脈關係現型、同框照滿天飛；其二是金管會如何收拾殘局，避免國內P2P產業再爆出一個im.B事件來。

商總9月前進中東歐 盼提升台灣食品國際能見度

商總理事長許舒博表示，9月初將率團訪問波蘭、捷克和立陶宛等中東歐國家，並與這3國商會簽署合作備忘錄；希望透過與中東歐國家...

核電緊急使用效能 許舒博：經濟發展須電力多元化

副總統賴清德日前拋出在緊急時刻重啟停機的核能機組，商總理事長許舒博表示，賴清德說法為「面對現實」，電力應多元布局，核電較...

王美花率團訪問法國 開離岸風電交流會議引投資

經濟部長王美花12日至19日率團訪問法國，此次除了出席全歐洲最大科技盛會法國科技萬歲（Vivatech）的台灣館開幕式揭...

連「死多頭」高盛都逆轉看空 油價更被踢向深淵

面對本周美國即將發布關鍵通膨數據、美國聯準會（Fed）將開會決定利率走向，加上油價「死多頭」高盛周日（11日）下修國際油價預測，補上臨門一腳，強化了對全球石油供應增加和需求不振的擔憂，國際油價周一（12日）下跌約3美元。 這是高盛過去半年中第三次下修油價預測。作為油價「死多頭」，高盛之前一直堅持今年底油價上看每桶100美元。

「台灣離岸風電產業，處在最脆弱時刻」 開發商為何紛紛撤出台灣？

過去5年，台灣的離岸風電從兩支示範風機，到如今已有3座風場、90支風機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦