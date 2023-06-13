長興長期贊助忠孝國中棒球隊 林盛恩加盟MLB紅人隊圓夢
長興材料（1717）長期贊助高雄忠孝國中棒球隊，支持偏鄉弱勢學童發揮潛能，達成他們的夢想。長興表示，每個孩子都應有快樂學習、懷抱夢想的權利，偏鄉弱勢學童需要企業投注資源，提供他們追求夢想的環境與力量。
長興指出，作為一個高雄在地企業，長興長期關懷偏鄉地區需求，尤其基層教育向下扎根更是國家社會發展重要根基，長興積極參與社會公益不遺餘力，更希望有更多企業投入社會責任，共同關懷偏鄉與弱勢的學童，讓弱勢孩子們找到自信、努力學習，找到人生未來努力目標，脫離偏鄉弱勢困境。
忠孝國中多年來也培育相當多優秀選手，包括旅外的王維中、林子偉以及許多目前正在中華職棒活躍的好手，近期獲美國大聯盟辛辛那提紅人隊以120萬美元簽約金正式簽約的林盛恩，在忠孝國中時期即受到球探關注，最後如願旅美展開職業生涯。
長興強調，對於長期灌溉的幼苗終得開花結果，深感企業善盡社會責任的重大意義，並藉此拋磚引玉期望更多企業投入社會責任的行列。
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