南山人壽推BAM APP揪團走路換機票活動

每一步都是哩程數，走路換到東京機票不是夢！南山人壽作推出「走BAM世界」挑戰賽， 8月6日前，只要報名並完成50萬步健走任務，即有機會抽國內旅遊體驗行程；揪團組隊完成200萬步挑戰者，還有機會抽雙人機票等值旅遊券。

「BAM活力洋溢APP」是一款可根據步數、BMI、睡眠時數、動態卡路里、靜止心率等健康指標，計算用戶的每日減齡效果，並搭載健康風險提醒功能的數位健康管理APP。今年全面改版的BAM APP，加入遊戲化介面設計，提升體驗趣味性，並擴增健康任務類型，創造更優質的數位健康管理體驗。

「走BAM世界」挑戰賽，設計3重挑戰任務及豐富獎項，民眾只要註冊成為南山網路會員，並下載登入BAM APP、填寫線上報名表即可參加；活動期間自2023年6月10日起至8月6日止，完成指定健走任務還有機會獲得雙人機票等值旅遊券，把步數變成哩程數，越走越健康。

▲南山人壽推出「走BAM世界」挑戰賽，揪團組隊完成200萬步挑戰者，有機會抽雙人機票等值旅遊券！ (圖／南山人壽 提供)

「走BAM世界」挑戰賽共有3種任務玩法，包括一、連續七天登入APP(6/10-6/23)：下載BAM APP，並於2023年6月10日至6月23日連續七天登入APP，即可抽APPLE、Garmin智慧手錶。玩法二，個人累計步數達50萬步，即可抽花東兩日鳴日號行程、山海騎馬體驗、滑雪體驗課程、秘境SUP立槳體驗、i-Ride飛行劇院體驗等國內旅遊體驗行程。

玩法三從台北到東京直線距離逾2,000公里，以成年人每步距離80公分計算，走路到東京約要走200多萬步。南山人壽讓你走路換機票，於2023年7月9日前完成線上揪團組隊報名，全體隊員於活動期間內合計完成200萬步健走挑戰，即可抽曼谷雙人機票、東京雙人機票、首爾雙人機票之等值旅遊券。

南山人壽表分析用戶使用數據發現，透過BAM APP確實有助於提高民眾的運動誘因，整體用戶的平均每日健走步數高達7,500步，遠高於台灣人平均每天走路約5,000步，透過「走BAM世界」挑戰賽，讓更多民眾加入健走的行列。

活動詳情請搜尋「走BAM世界」。