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「依照公司規定」？新鮮人怎麼談薪水，人力銀行點出三大要訣

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

正值畢業季，Dcard上有準畢業生提問「新鮮人該怎麼談薪水？」引發熱烈討論，在該篇文章中，原PO表示每次面試都會被問到期望薪資多少，他都回答職缺上開的「最低薪資」，因為覺得自己沒有正式的工作經驗及厲害的在學經歷，但家中長輩卻建議應該「往上開高一些些」，多個2、3千也好。原PO不禁困惑究竟在沒工作經驗的新鮮人時期，該怎麼跟人資談薪水呢？不少網友建議千萬不要說「依照公司規定」，否則下場都是拿到最低起薪。　

有不少網友分析「當然不能盲目喊高，但盲目妥協更蠢，害到自己也害到別人（行情）」、「依公司規定這句話請徹底忘掉」、「直接取中間值，因為一定會被砍」。有網友更分享應徵新鮮人實例，指出該公司新人起薪約32-40K，三位候選人全部都有實習經驗，A是頂大畢業生，面試時薪資說依公司規定，核下來就只有32K；B是私校畢業生，面試據理力爭開38K，最後核下來35K；C則是中字輩畢業生表示沒有40K不做，最後核給他40K。但觀察後續工作表現，卻是薪資最高的C表現最差，顯見薪資不能等同能力，有時只是看自己「有沒有積極去爭取」。

1111人力銀行公關總監陳尹柔建議新鮮人談薪水時應掌握三大要點，第一、了解自己的職場競爭力：客觀評估自身技能、學習成果和實習經驗，就能夠在談薪時自信地談論自己的能力和貢獻；第二、了解市場行情：在談薪之前，善用各種線上工具和資源，例如，1111職務大辭典與薪資公秤，以了解不同職業的工作內容和市場的薪資待遇，能夠根據行業標準提出合理的薪資要求；第三、避免使用「依照公司規定」，當談薪水時，應該展現出自信和主動性，著重強調自己的能力、學習能力和潛力，以及為公司帶來的價值，可提高談判成功的機會。

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