學者：電力不回歸市場 背離淨零轉型

蔡政府二○一七年推動電業自由化，當時執政黨、電力自由派學者及環保團體支持。現在經濟部態度改變，電力學者表示，當年電業法修法經過朝野共識，政府理應依法行政，政府未盡力推動自由化，如今改口說窒礙難行不遵循市場機制，那麼回歸計畫經濟就好。

當年推動電力自由化，政府目標希望將發電、輸配電及售電自由化後，能透過導入企業加入，增加競爭改善效率及服務，例如讓業者投資興建電廠及電網，可以讓電價回歸市場機制，解放綠電交易市場，讓廠商容易購買綠電。

中華經濟研究院外聘研究員王京明說，當年耗時多年修法，就是為了結束台電壟斷市場情況；經過朝野共識通過，按理應依法執行，結果台電這麼多年並未大力落實，政府也沒有鞭策。

檢視過去幾年，王京明表示，政府推出輔助服務市場，卻沒有擴及到電能市場，連台積電都要自己找風電廠商談企業購售電合約（ＣＰＰＡ）買綠電，一般中小企業買綠電更難，不讓綠電、灰電回歸市場，才是真正背離淨零轉型。

王京明指出，當年美國、歐洲及日本等商會都直指台灣電力市場不夠透明，政府採購政策不明，如今自由化政策轉彎，政府要怎麼說服國外商會及國際組織？

【記者胡瑞玲／台北報導】蔡政府二○一七年推動電業自由化，如今政府態度改變，形同電業法跳票；環團批電業自由化不該與淨零碳排掛勾，更與台電財務無關，電業自由化能加速再生能源發展，應依原訂方向走。

媽媽氣候行動聯盟常務理事徐光蓉表示不能因台電財務狀況就阻擋台灣電力事業發展的道路，尤其電業自由化與台電財務不佳沒有任何關係。

徐光蓉指出，目前大眾只能單方面收到電力價格訊息，但若把不同發電形式分開比較，如傳統燃煤廠與民間電廠競標，大家就能有清楚的成本概念。核電雖無人能與其競標，但單獨出來，就能看出成本為何，民眾才能有所選擇，透過市場機制，也可慢慢淘汰汙染較嚴重的燃煤發電。

台灣再生能源推動聯盟秘書長高如萍說，過去能源發電只有台電，現在有再生能源及民間發電業者，台電未來應扮演輸配送角色，電網也須分開。

高如萍表示，綜觀日韓美等，沒有一個國家只靠單一電力公司，「這是很可怕的事情」。她強調不要把雞蛋放在同一個籃子裡，要有競爭力才會進步。