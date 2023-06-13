因淨零任務、台電財務不佳 電業自由化面臨跳票

蔡政府二○一七年通過「電業法」修法，要求台電須於六至九年內推動「電業自由化」，將台電分割為發電、輸配電、售電三項事業，開放市場競爭。但經濟部及台電至今毫無動作，近期坦言，因新增二○五○淨零碳排任務，加上台電近年財務不佳，能否續推電業自由化要重新評估。

行政院前政務委員、現任中央大學管理講座教授梁啟源表示，歷任總統為解決台電獨大，傾向台電的「功能性分割」，例如輸配電成立獨立系統調度機構（ＩＳＯ）；蔡政府上任要求更徹底的「實質分割」，但最終只開放綠電，未同步開放火力發電及輸配電，做不到是「虎頭蛇尾」。

蔡政府二○一六年上任後，為解決台電壟斷電力市場，服務、效率難以提升，電價無法反映市價，在二○一七年修正「電業法」時納入分割法源，要求台電在二○一七年一月十一日新法上路後六年施行，得延長兩次，總計三年；換言之，台電須於二○二三年至二○二六年間完成分割。

不過，六年以來，台電分割進度「只聞樓梯響」，未看到更多動作；今年進入六年大限，台電在今年初默默申請並通過首次展延。

經濟部官員坦言，現在電力環境、趨勢與二○一七年時空背景大不同，台電分割面臨「功能」及「財務」兩大困境。能不能分割、台灣是否需要電業自由化，有必要回到立法院重新再討論才能有下一步決定。

官員表示，從功能面來看，蔡政府上任推動電業自由化，積極推動再生能源以及避免台電獨大。經過七年時間，台電確保國內穩定供電基本任務，也扶持國內再生能源發展；這兩年更為穩定國內物價，吸收電價漲幅，「確實是政策發展很好的夥伴」。

此外，去年政府宣布二○五○淨零碳排目標，這項新任務是當年推電業法修法始料未及，政府更須台電以國營事業角色扛起輔導或政策任務。

從財務面來看，台電近兩年吸收大量國際燃料成本，又穩定國內電價，累積虧損高達三○五八億元，以巨額負債拆分成三項事業，光是債務分配就會吵得不可開交。另外，未來還有核四認列虧損、強化電網及添購儲能設施所需支出。

台電表示，當年電業法修法有兩個目的，分別是「綠電先行，台電分割」，如今綠電業蓬勃發展，達到階段性目標。至於後續分割，過往全球電力市場趨勢是電業自由化，走向能源轉型及淨零轉型，但俄烏戰爭所引發的能源危機後，各國也都有調整。台電強調，對二○五○淨零轉型任務，台灣究竟需要什麼電業環境應有討論空間，並且客觀面對時空環境改變後審慎評估。