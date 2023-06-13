追不上物價 薪資倒退嚕

行政院主計總處昨天公布薪資統計結果，一至四月經常性薪資平均四萬五三○六元、年增百分之二點三七，總薪資也成長百分之一點九六；不過，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說，同期的消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點五四，考量物價因素後，實質經常性薪資四萬一五三八元，年減百分之○點一六，實質總薪資呈現七年來首次負成長，年減百分之○點五六，顯見薪資被物價衝擊的情況仍揮之不去。

此外，四月製造業受雇人數及加班工時續減，其中加班工時年減○點三小時，這是自去年七月以來連續十個月減少。陳惠欣表示，主要是受到全球經濟衰退和出口影響。四月製造業受雇人數的年變動部分，也呈現連續四個月衰退。

由於五月ＣＰＩ明顯回落至百分之二點○二，五月實質經常性薪資和實質總薪資是否有機會轉正？陳惠欣表示，這部分受到全球景氣和工作天數影響，還需要再觀察。

觀察行業別經常性薪資變動，陳惠欣指出，內需服務業等旅宿相關行業明顯改善，主因為疫情趨緩、國境解封及全民普發現金，帶動國旅復甦，一至四月住宿業、其他汽車客運業（主要為遊覽車）總薪資較去年同期成長逾百分之十，旅行及相關服務業（主要為旅行社）也成長百分之九點五五。

全體受雇員工薪資為各行業、職業的平均結果，主計總處資料顯示，四月金融及保險業、出版影音製作傳播及資通訊服務業經常性薪資為六萬五七九五元、六萬五四六七元相對較高，製造業四萬三○八七元，其中電子零組件製造業五萬三五九七元。而住宿及餐飲業三萬四三七九元、其他服務業（含美容美髮按摩等）三萬五一一六元則相對較低。

四月底全體受雇員工人數八一六點四萬人，較三月底減少三千人，其中製造業減少五千人最多；若與去年同期比較則增加一點四萬人。一至四月受雇員工數八一六點七萬人，較去年同期增加一點二萬人。