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獨／時空不同、高額負債 台電電業自由化將重新評估

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部及台電近期異口同聲，指面對新增的2050淨零碳排，以及台電近年財務不佳，能否續推電業自由化要重新評估。記者鍾泓良／攝影
經濟部及台電近期異口同聲，指面對新增的2050淨零碳排，以及台電近年財務不佳，能否續推電業自由化要重新評估。記者鍾泓良／攝影

蔡政府2017年通過《電業法》修法，要求國營事業台電須於六至九年內推動「電業自由化」，將台電分割為發電、輸配電、售電三項事業，開放市場競爭。然而，經濟部及台電近期異口同聲，指面對新增的2050淨零碳排，以及台電近年財務不佳，能否續推電業自由化要重新評估。

蔡政府2016年上任為解決台電壟斷電力市場，造成服務、效率難以因競爭提升，電價無法反映市價；2017年修電業法時納入一系列分割事項，要求台電須於2017年1月11日法律修正後六年施行，得延長二次，總計三年；換言之，台電須於2023年至2026年間完成分割。

然而，台電如此大規模公司要分割卻是「只聞樓梯響」，未看到更多動作；今年進入六年期限，台電也在年初默默通過首次展延。

經濟部官員坦言，現在電力環境、趨勢與2017年時空背景大不同，分割面臨「功能」及「財務」兩大困境。

首先，蔡政府上任當初推動電業自由化，是為推動再生能源以及避免台電獨大。經七年時間檢驗，政府發現，台電不僅確保國內穩定供電基本任務，也傾力扶持國內再生能源發展；這兩年更為穩定國內物價，吸收電價漲幅虧損，「確實是政策發展很好的夥伴。」

而去年蔡政府宣布將推動2050淨零碳排，這項新任務也是當年推動電業法修法始料未及的；因此政府認為要成功達標，政府更須台電身為國營事業的協助。

第二，台電近兩年一方面吸收大量國際燃料成本，一方面穩定國內電價，造成台電迄今累積虧損高達3,058億元。

台電積欠巨額負債下拆分成三項事業，債務怎麼分配就會吵得不可開交，更不談未來的核四認列虧損、強化電網及添購儲能設施所需支出；官員總結，台灣是否需要電業自由化，有必要回到立法院重新再討論才能有下一步決定。

對於電業自由化態度，台電說明，2017年電業法修法有兩個目的，分別是「綠電先行，台電分割」，如今市面上綠電業蓬勃發展，已達到階段性目標。至於後續分割，過往全球電力市場趨勢是電業自由化，走向能源轉型及淨零轉型，但俄烏戰爭所引發的能源危機後，各國也都有些調整。

台電強調，面對2017年所未見的2050淨零轉型任務，台灣究竟需要什麼電業環境應有討論空間，並且客觀面對時空環境改變後審慎評估。

政策轉彎 學者：虎頭蛇尾、乾脆回到計畫經濟

蔡政府2017年推動電業自由化獲得執政黨、電力自由派學者及環保團體支持。面對經濟部態度改變，電力學者批，當年《電業法》修法經過朝野共識，本來就應依法執行，但政府未盡力推動自由化，如今就稱窒礙難行，不願遵循市場化，可說是「虎頭蛇尾」，更被罵台灣乾脆回到列寧式計畫經濟好了。

朝野當年合力推動電力自業化，其目的不僅是結束台電壟斷電力市場，交由市場競爭改善效率及服務；為電廠及電網興建引入投資，更要讓電價回歸市場機制；最重要是為落實「非核家園」而解放綠電，讓廠商很容易發綠電、買綠電。

當年力挺電業自由化的中經院外聘研究員王京明表示，電業法經過朝野兩黨共識通過，政府及台電按理應依法執行，結果台電多年來未大力落實分割，政府也未鞭策，如今用2050淨零碳排、台電財務問題，就說窒礙難行過於牽強。

他檢視，台電出電力輔助服務市場，卻未進一步擴及到電能市場，導致「護國神山」台積電（2330）需要綠電都只能自己跟風電廠商簽企業購售電合約（CPPA）；倘若中小企業更是難如登天，直說不讓綠電、灰電回歸市場，才是真正背離淨零轉型。

他反問，美國、歐洲及日本商會多年來都直指台灣電力市場不夠透明，政府採購政策不明，如今自由化政策又轉彎，怎麼說服國外商會及國際組織？

中央大學管理講座教授梁啟源說，歷任總統為解決台電獨大，傾向台電的「功能性分割」，如輸配電成立獨立系統調度機構（ISO）；蔡政府上任要求更徹底的「實質分割」，但最終只開放綠電，未同步開放火力發電及輸配電，現在做不到實在是「虎頭蛇尾」。

記者鍾泓良／製表
記者鍾泓良／製表

台電 綠電 電業法

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