滙豐預期美6月暫停升息、7月升1碼 2024全年降息3碼

滙豐銀今（12）日舉行2023年下半年投資展望，滙豐環球私人銀行以及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲最新預期，料美國聯準會（Fed）6月14日暫停升息，7月26日最後一次升息25個基點（1個基點為0.01個百分點），等待2024年第2季起、每季降息1碼，全年共降息三次，「美元下半年貶值趨勢將更明顯，亞幣屆時將有好展望」。

因此，滙豐銀今日壓寶亞洲為2023年下半年主要投資標的，偏高配置中國大陸、香港、印度與印尼，不認為中國大陸有通縮危機，反而預期大陸全年GDP可達6.3％，支持亞洲（日本除外）今年GDP成長5.2％，「建議投資人把握2023下半年亞洲升勢」。

范卓雲預期，即便美國銀行業動盪，美經濟仍將軟著陸，美國經濟衰退風險降低，因個人消費需求穩健、勞工市場強勁，滙豐偏高配置美股；其次，升息觸頂有利成長型股票，看好人工智慧與自動化等結構性成長行業的盈餘前景亮麗，高端製造業的資本支出上升將支持科技板塊成長，目前偏高配置全球和美國科技股。滙豐溫和偏好風險的投資策略，減持現金，完全偏高配置高等級債券和增持避險基金。

同步看亞洲市場在 2023年下半年的表現將會受益於週期性動能上升而轉強， 「2023年繼續擁現金不是一個好選擇」，范卓雲指出，2022年現金為王，但今年年初至今，多元投資組合回報已經優於現金。

如果參考過去歷史經驗，70年代以後九次美Fed貨幣政策緊縮結束升息循環後，最後一次升息的12個月風險資產表現佳。第一高為美國公司債平均上漲9.5％，美國債平均回報4.8％，而美元平均貶值8.9％。

滙豐集團建議今年下半年四大投資重點：

第一，把握亞洲升勢：滙豐中性配置全球股票，最看好美股、亞股，集中看好大陸、印度、印尼亞洲三大內需市場。

第二， 鎖定優質債券殖利率：目前債券殖利率依然處於歷史高點，但市場在下半年預料將反映更多降息預期，殖利率下跌將帶來債券價格升值潛力。

第三，透過主動型管理策略發掘市場分化和價格錯配：不同步的經濟週期和市場波動性上升為主動型基金經理創造投資機會，可以透過主動型管理策略、多元資產投資組合、避險基金、波動率策略和私募市場把握獲利機會。

第四，在具備盈餘的科技板塊尋求成長機會：政策利率觸頂有利於成長型股票，預計人工智慧、自動化、高端製造業等高成長板塊的盈餘表現持續強勁。