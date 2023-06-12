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滙豐預期聯準會6月不升息 7月將再升1碼

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
滙豐銀行舉行2023年下半年投資展望說明會，范卓雲（右）表示，預期美國聯準會本月暫停升息，7月則把本次升息最後一次的25基點達成之後，明年第二季開始降息。圖/資料照片
滙豐銀行舉行2023年下半年投資展望說明會，范卓雲（右）表示，預期美國聯準會本月暫停升息，7月則把本次升息最後一次的25基點達成之後，明年第二季開始降息。圖/資料照片

超級央行周來了，美國聯準會14日將公布最新利率決策，緊接著15日台灣央行也將舉行第二季理事會；滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，預計美國聯準會將於6月14日暫停升息，並於7月26日最後一次升息25個基點，將聯邦基金利率目標區間上調至5.25%至5.50%。

滙豐銀行12日舉行2023年下半年投資展望說明會；滙豐銀行預計，美國政策利率即將觸頂，美國經濟可望軟著陸，亞洲成長復甦將支持2023年下半年市場風險偏好上揚，以及股票和債券市場投資展望。

范卓雲表示，早前市場預期聯準會將於今年下半年降息，滙豐認為有關預測屬言之過早。預測美國通膨將持續放緩，創造空間讓聯準會在2024年第二季、第三季和第四季共降息三次，每次25個基點，美國利率觸頂有助降低風險溢價，對風險資產下半年回報有利，包括股票、投資等級債券、新興市場和亞洲資產。

之所以預期6月聯準會暫停升息一次，范卓雲表示，主要是因為聯準會主席鮑爾近期開始向市場放話，目前央行利率水平已經靠近足夠收緊的水平，但剛剛公布的美國5月就業報告，比市場預測的好，意味工資增長還是會持續，也因此美國的核心通膨率還是需要一段時間才能回到接近央行預測的水準；所以預測本周聯準會暫停升息一次，觀察相關數據之後，7月再把最後一次的25基點升息達成。

美國聯準會 升息 滙豐銀行

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