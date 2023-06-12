快訊

爆性騷案後首露面！鍾沛君召開記者會 曝朱學恒18秒道歉音檔

朱學恒赴北檢「自己告發自己」 他：向鍾沛君道歉

差「1點」攻萬七！台股收16,955點漲68點 台積電收574元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓國能源輸出衝突 正隨著太陽能、核電的興起而加劇

集微網／ 集微網

集微網消息，據Business Korea報道，隨著太陽能的持續普及，可再生能源的份額不斷增加，導致人們對管理超出需求的電力產生擔憂。批評者敦促韓國政府迅速製定措施解決這一問題。

據韓電力行業消息人士稱，4月9日，一個星期天，平均太陽能發電量達到21,778.7兆瓦(MW)，佔當時韓國總用電量55,577兆瓦的39.2%。也就是說，太陽能發電約佔總用電量的40%。該數字包括電力市場（電力交易所）交易的電力量和市場外產生的電力，例如韓國電力公司產生的電力。

由於日照量增加，春季太陽能發電量增加。值得注意的是，截至今年3月21日，太陽能發電設施的發電量在大約五年內增長了近四倍，從2018年的7.5吉瓦(GW)增加到26.4吉瓦，使太陽能在總用電量中的份額達到30%範圍。

問題在於隨著可再生能源發電設施的不斷擴大和核能發電量的增加，難以控製過剩電力的供應。太陽能等可再生能源的電力輸出會根據天氣情況而波動，這使得電力生產預測和控製變得困難。 同樣，調整核電站的輸出會導致安全問題，一旦反應堆關閉，需要一到三天的時間才能重新啓動。

隨著兩種具有挑戰性的電源不斷增加，使得電力供應控製變得越來越睏難，尹錫悅總統的韓國政府在協調電力系統運行方面面臨睏難。韓國政府正在推進核擴張政策，其中包括延長12座現有核電站的使用壽命，並恢復新新韓蔚3號和4號機組的建設。首爾國立科技大學院長Yu Seung-hoon強調說：“如果今年鞦天開始新韓蔚2號機組的運行，並且太陽能發電繼續增加，這個問題將在鞦天、明年春天和後年變得更加嚴重。”

貿易、工業和能源部目前通過限製核電和可再生能源的輸出來匹配電力供應。限製電力供應可防止因輸電和配電網絡不堪重負而導致停電。

專家指出，必須考慮加強輸電網絡、擴大儲能系統（ESS）等中期解決方案，並管理每個電源的弱點以維持電力系統的穩定。

太陽能發電 再生能源

延伸閱讀

消暑神仙組合！春陽茶事「買原茶送雪糕」限時8天　「甘醇茶飲 x 韓國哈密瓜雪糕」透心涼

挨轟「宋智孝有良心就該退出《RM》」！酬勞1000萬卻0貢獻　韓網揪出3關鍵突破盲點

「營業中」驚爆最大騙局！藝人遭直送韓國「鬼鬼也在」

經典賽／比賽期間外出飲酒 韓國3選手被處罰款與社區服務

相關新聞

陸CPI連8月負成長！拉動經濟「3馬車」若失效 老謝：日30年前的失落將在陸上演

9日市場有兩個重要訊息，一個是新光金的股權爭奪戰最後結果揭曉，另一個是中國公布5月的CPI及PPI，出來的結果是5月Cpi0.2%，比4月0.1%上升一點，但比較驚人的是5月Ppi生產者物價指數負4.6%，這是連續第8個月負成長，且愈跌愈重。

韓國能源輸出衝突 正隨著太陽能、核電的興起而加劇

據Business Korea報道，隨著太陽能的持續普及，可再生能源的份額不斷增加，導致人們對管理超出需求的電力產生擔憂…

經濟成長將延滯 學者：科研創新有解

科研創新將是經濟解方！總統蔡英文12日於論壇表示，台灣經濟正值轉型關鍵，如企業都面對到ESG、中美貿易等議題。日本筑波大學副校長金保安也認為，科研是社會議題的解方，也應升級產學合作，如筑波大學就直接聘請企業專家擔任教職，讓研究能解決企業問題，企業也能直接聘請優秀的學生。

賴清德：新創產業持續成長 投資金額提升至逾19億

副總統賴清德今（12）日指出，台灣的新創及創投方面都有相當的進步，據統計，新創事業家數從2015年的2,300多家、創新...

失業勞工請領就業津貼 網路申請可早五天入帳

勞保局今（12）日表示，勞工於失業給付請領期限屆滿前受僱工作，請領提早就業獎助津貼，除了書面申請方式，還可以採網路申請，...

投資人預期聯準會將暫停升息 激勵美股進入技術性牛市

澳洲和加拿大央行暫停升息後意外宣佈再升息，引發市場對工業國家央行緊縮的擔憂，但美國5月ISM非製造業指數及近周初領失業金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦