韓國能源輸出衝突 正隨著太陽能、核電的興起而加劇

集微網消息，據Business Korea報道，隨著太陽能的持續普及，可再生能源的份額不斷增加，導致人們對管理超出需求的電力產生擔憂。批評者敦促韓國政府迅速製定措施解決這一問題。

據韓電力行業消息人士稱，4月9日，一個星期天，平均太陽能發電量達到21,778.7兆瓦(MW)，佔當時韓國總用電量55,577兆瓦的39.2%。也就是說，太陽能發電約佔總用電量的40%。該數字包括電力市場（電力交易所）交易的電力量和市場外產生的電力，例如韓國電力公司產生的電力。

由於日照量增加，春季太陽能發電量增加。值得注意的是，截至今年3月21日，太陽能發電設施的發電量在大約五年內增長了近四倍，從2018年的7.5吉瓦(GW)增加到26.4吉瓦，使太陽能在總用電量中的份額達到30%範圍。

問題在於隨著可再生能源發電設施的不斷擴大和核能發電量的增加，難以控製過剩電力的供應。太陽能等可再生能源的電力輸出會根據天氣情況而波動，這使得電力生產預測和控製變得困難。 同樣，調整核電站的輸出會導致安全問題，一旦反應堆關閉，需要一到三天的時間才能重新啓動。

隨著兩種具有挑戰性的電源不斷增加，使得電力供應控製變得越來越睏難，尹錫悅總統的韓國政府在協調電力系統運行方面面臨睏難。韓國政府正在推進核擴張政策，其中包括延長12座現有核電站的使用壽命，並恢復新新韓蔚3號和4號機組的建設。首爾國立科技大學院長Yu Seung-hoon強調說：“如果今年鞦天開始新韓蔚2號機組的運行，並且太陽能發電繼續增加，這個問題將在鞦天、明年春天和後年變得更加嚴重。”

貿易、工業和能源部目前通過限製核電和可再生能源的輸出來匹配電力供應。限製電力供應可防止因輸電和配電網絡不堪重負而導致停電。

專家指出，必須考慮加強輸電網絡、擴大儲能系統（ESS）等中期解決方案，並管理每個電源的弱點以維持電力系統的穩定。