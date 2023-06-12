快訊

爆性騷案後首露面！鍾沛君召開記者會 曝朱學恒18秒道歉音檔

朱學恒赴北檢「自己告發自己」 他：向鍾沛君道歉

差「1點」攻萬七！台股收16,955點漲68點 台積電收574元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政府攜手電商平台 推動聯防機制防詐

台灣醒報／ 記者李宗祐╱台北報導
各界參與「全民反詐，電商一齊」記者會，以期減少詐騙事件的發生。（Photo by 李宗祐／台灣醒報）
各界參與「全民反詐，電商一齊」記者會，以期減少詐騙事件的發生。（Photo by 李宗祐／台灣醒報）

【臺灣醒報記者李宗祐台北報導】政府邀請各電商聯手推動防詐機制，讓個資外洩機率大幅下降！「全民反詐，電商一齊」記者會12日舉行，強調政府和民間將建立聯防機制，透過隱藏消費者個資的方式，以減少詐騙事件的發生。包括MOMO、遠傳firDay購物、博客來等電商都參與其中。

電商是主要詐騙途徑

根據行政院統計，自2014到現在，每年詐騙案例高達兩萬多件，而2022年更高達三萬多件，財損也超過60億。在所有詐騙案件中，又以網路拍賣、解除分期付款為大宗，顯示詐騙集團將日常生活電商作為主要詐騙手法。

數位發展部李懷仁次長表示，自去年八月以來，數位發展部就和三大公協會緊密合作，並有了初步的成果「聯防平台」。

數位發展部和三大電信業者合作發展的「隱碼技術」，可以在不讓第三方平台取得消費者資訊的情況下進行網路購物。各行各業只要需要使用到數位儲存，就可以透過隱碼技術，加強網站的安全性，保護消費者隱私。

防詐成全民運動

行政院打擊詐欺辦公室李憲明主任也說，從去年七月開始的打詐1.0方案，到今年已經提升到打詐1.5 ，除了法令修正外，也對其中的策略進行檢討並改善。

防詐已經是全民運動，和消費者也是息息相關。消費者文教基金會的副董事長徐澤裕表示，近年來，防詐變成消基會很重要的一項工作，不過多數受騙的消費者到消基會尋求幫助時，都不知道是被誰詐騙，也就無從下手。

因此，徐澤裕強調，如果懷疑帳密已經外洩，則應該儘速更改密碼。希望消費者可以主動提高警覺，不能全部依賴消基會以及電商的防詐策略。

【更多精采內容，詳見

詐騙集團 電商

延伸閱讀

產業署推防詐3措施 部分電商已導入物流隱碼

不同年齡受騙型態不同 台中阻詐冠軍警分局分眾分齡教防詐

「618」大促銷尚未開始 大陸電商已讓南韓海關爆倉

進口美國豬肉去哪兒了？消基會抽查質疑萊豬「洗產地」

相關新聞

韓國能源輸出衝突 正隨著太陽能、核電的興起而加劇

據Business Korea報道，隨著太陽能的持續普及，可再生能源的份額不斷增加，導致人們對管理超出需求的電力產生擔憂…

龔明鑫：國發基金創業天使方案加碼 可再提高至百億元

國發會主委龔明鑫今（12）日表示，國發基金中的創業天使方案匡列金額已從20億元提高到50億元，如果不夠，可以再提高至10...

外銀對台報告 緊盯總統大選、兩岸地緣政治風險

接近2024年總統大選，外銀緊盯最新動向，列為全球重要影響因子之一，認為將牽絆台海緊張局勢與美中戰略競爭，更擔憂提出三大...

經濟成長將延滯 學者：科研創新有解

科研創新將是經濟解方！總統蔡英文12日於論壇表示，台灣經濟正值轉型關鍵，如企業都面對到ESG、中美貿易等議題。日本筑波大學副校長金保安也認為，科研是社會議題的解方，也應升級產學合作，如筑波大學就直接聘請企業專家擔任教職，讓研究能解決企業問題，企業也能直接聘請優秀的學生。

賴清德：新創產業持續成長 投資金額提升至逾19億

副總統賴清德今（12）日指出，台灣的新創及創投方面都有相當的進步，據統計，新創事業家數從2015年的2,300多家、創新...

失業勞工請領就業津貼 網路申請可早五天入帳

勞保局今（12）日表示，勞工於失業給付請領期限屆滿前受僱工作，請領提早就業獎助津貼，除了書面申請方式，還可以採網路申請，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦