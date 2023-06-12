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政府攜手電商平台 推動聯防機制防詐
【臺灣醒報記者李宗祐台北報導】政府邀請各電商聯手推動防詐機制，讓個資外洩機率大幅下降！「全民反詐，電商一齊」記者會12日舉行，強調政府和民間將建立聯防機制，透過隱藏消費者個資的方式，以減少詐騙事件的發生。包括MOMO、遠傳firDay購物、博客來等電商都參與其中。
電商是主要詐騙途徑
根據行政院統計，自2014到現在，每年詐騙案例高達兩萬多件，而2022年更高達三萬多件，財損也超過60億。在所有詐騙案件中，又以網路拍賣、解除分期付款為大宗，顯示詐騙集團將日常生活電商作為主要詐騙手法。
數位發展部李懷仁次長表示，自去年八月以來，數位發展部就和三大公協會緊密合作，並有了初步的成果「聯防平台」。
數位發展部和三大電信業者合作發展的「隱碼技術」，可以在不讓第三方平台取得消費者資訊的情況下進行網路購物。各行各業只要需要使用到數位儲存，就可以透過隱碼技術，加強網站的安全性，保護消費者隱私。
防詐成全民運動
行政院打擊詐欺辦公室李憲明主任也說，從去年七月開始的打詐1.0方案，到今年已經提升到打詐1.5 ，除了法令修正外，也對其中的策略進行檢討並改善。
防詐已經是全民運動，和消費者也是息息相關。消費者文教基金會的副董事長徐澤裕表示，近年來，防詐變成消基會很重要的一項工作，不過多數受騙的消費者到消基會尋求幫助時，都不知道是被誰詐騙，也就無從下手。
因此，徐澤裕強調，如果懷疑帳密已經外洩，則應該儘速更改密碼。希望消費者可以主動提高警覺，不能全部依賴消基會以及電商的防詐策略。
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