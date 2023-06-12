蔡總統：台美將展開下階段談判 奠定簽署FTA的穩定基礎

蔡總統今（12）日指出，台灣和美國將展開勞動、環境、農業以及數位貿易等七項議題談判，也幾乎涵蓋了「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等貿易協定的相關內容。未來，台美雙方可以基於合作共識，逐步擴大協定的內容，為簽署台美自由貿易協定（FTA），奠定更穩定的基礎。

蔡總統今天出席「2023全球經貿論壇」致詞時首先恭喜台北市進出口商業同業公會成立75週年。公會多年來，扮演產業和政府之間的橋梁，也和全球60個國家的工商團體簽署備忘錄、締結姐妹會，積極拓展台灣對外的經貿關係。並感謝公會的努力付出，帶動台灣經濟及整體社會的成長，並舉辦這場「全球經貿論壇」，邀集國內外講者，共同探討亞太經貿、歐美經貿以及ESG永續發展的未來。

蔡總統指出，過去三年多的疫情，加上烏俄戰爭、全球通膨及主要央行升息等因素影響，今年全球經濟成長都有減緩的現象。面對這樣的挑戰，台灣也及早做好準備，政府推動特別條例，並且編列預算，強化經濟和社會韌性；積極照顧在疫情中受到衝擊最多的弱勢族群及中小企業，也希望協助產業利用這個機會，朝向智慧化、低碳化，進行升級轉型。

蔡總統進一步表示，政府也持續拓展對外的經貿合作關係。就在不久前，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署。這是台灣與美國自1979年以來，簽訂最全面性的貿易協定，不僅是台美經貿關係重要的里程碑，也為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定，邁出關鍵的一步。接下來，台灣和美國將展開勞動、環境、農業以及數位貿易等七項議題談判，都是當今全球最關注的經貿議題，也幾乎涵蓋了「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等貿易協定的相關內容。

蔡總統認為，未來，台美雙方可以基於合作共識，逐步擴大協定的內容，為簽署台美自由貿易協定（FTA），奠定更穩定的基礎。

蔡總統提到，近年來，台灣也積極因應全球供應鏈重組的趨勢。除了透過「投資臺灣三大方案」，鼓勵台商回台投資，也推動「新南向政策」，鼓勵台商深化與新南向國家的合作，共同建立能夠分散風險，並且迅速調整產業戰略的高韌性供應鏈。她說，台灣在半導體產業方面，在全球來說具有關鍵優勢，在資安和智慧財產權的保護方面，也受到全球肯定，被認為是可以信賴的合作夥伴。我們期待在這些基礎之上，和世界上更多民主國家共同合作，一起打造更安全、具有韌性的供應鏈，也為所有民主盟友創造更大的繁榮發展。

蔡總統表示，除了科技及產業的合作，共同面對環境及氣候變遷挑戰，也已經成全球性議題。落實2050淨零轉型是世界的目標，也是台灣的目標。在今年初通過的《氣候變遷因應法》，已經納入「2050淨零排放」目標。政府也持續投入關鍵領域的技術研究和創新，引導產業進行綠色轉型。

蔡總統指出，政府推動能源、產業、生活和社會四大轉型策略，透過「先大後小」、「以大帶小」模式，減輕中小企業在轉型過程遇到的衝擊。政府也已經規劃預算，協助中小企業進行碳盤查和減碳策略規劃，會透過各種輔導和補助，進一步支持中小企業加入淨零碳排放的行列。她很高興看到公會也特別成立「ESG專案研究小組」，和政府共同努力，引導產業走向低碳轉型，落實產業的永續發展，她再次感謝大家的付出。

蔡總統表示，今天的論壇有來自歐洲、美加、亞太地區的專家學者共聚一堂。期待透過各方的分享，台灣在面對全球經貿挑戰上，能夠學習各國的經驗，也持續增進與各國的合作交流。