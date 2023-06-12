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蔡總統：台美將展開下階段談判 奠定簽署FTA的穩定基礎

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台北市進出口商業同業公會今天在台北晶華酒店學辦「跨越75週年，全球經貿論壇」，邀請到蔡英文總統出現與會，蔡總統在致詞中強調：在台灣經濟遵向轉型與再成長的關鍵時刻，建立一個靭性的外貿產業是台灣面對全球環境變化必須共有的價值與信念。記者許正宏／攝影
台北市進出口商業同業公會今天在台北晶華酒店學辦「跨越75週年，全球經貿論壇」，邀請到蔡英文總統出現與會，蔡總統在致詞中強調：在台灣經濟遵向轉型與再成長的關鍵時刻，建立一個靭性的外貿產業是台灣面對全球環境變化必須共有的價值與信念。記者許正宏／攝影

蔡總統今（12）日指出，台灣和美國將展開勞動、環境、農業以及數位貿易等七項議題談判，也幾乎涵蓋了「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等貿易協定的相關內容。未來，台美雙方可以基於合作共識，逐步擴大協定的內容，為簽署台美自由貿易協定（FTA），奠定更穩定的基礎。

蔡總統今天出席「2023全球經貿論壇」致詞時首先恭喜台北市進出口商業同業公會成立75週年。公會多年來，扮演產業和政府之間的橋梁，也和全球60個國家的工商團體簽署備忘錄、締結姐妹會，積極拓展台灣對外的經貿關係。並感謝公會的努力付出，帶動台灣經濟及整體社會的成長，並舉辦這場「全球經貿論壇」，邀集國內外講者，共同探討亞太經貿、歐美經貿以及ESG永續發展的未來。

蔡總統指出，過去三年多的疫情，加上烏俄戰爭、全球通膨及主要央行升息等因素影響，今年全球經濟成長都有減緩的現象。面對這樣的挑戰，台灣也及早做好準備，政府推動特別條例，並且編列預算，強化經濟和社會韌性；積極照顧在疫情中受到衝擊最多的弱勢族群及中小企業，也希望協助產業利用這個機會，朝向智慧化、低碳化，進行升級轉型。

蔡總統進一步表示，政府也持續拓展對外的經貿合作關係。就在不久前，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署。這是台灣與美國自1979年以來，簽訂最全面性的貿易協定，不僅是台美經貿關係重要的里程碑，也為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定，邁出關鍵的一步。接下來，台灣和美國將展開勞動、環境、農業以及數位貿易等七項議題談判，都是當今全球最關注的經貿議題，也幾乎涵蓋了「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等貿易協定的相關內容。

蔡總統認為，未來，台美雙方可以基於合作共識，逐步擴大協定的內容，為簽署台美自由貿易協定（FTA），奠定更穩定的基礎。

蔡總統提到，近年來，台灣也積極因應全球供應鏈重組的趨勢。除了透過「投資臺灣三大方案」，鼓勵台商回台投資，也推動「新南向政策」，鼓勵台商深化與新南向國家的合作，共同建立能夠分散風險，並且迅速調整產業戰略的高韌性供應鏈。她說，台灣在半導體產業方面，在全球來說具有關鍵優勢，在資安和智慧財產權的保護方面，也受到全球肯定，被認為是可以信賴的合作夥伴。我們期待在這些基礎之上，和世界上更多民主國家共同合作，一起打造更安全、具有韌性的供應鏈，也為所有民主盟友創造更大的繁榮發展。

蔡總統表示，除了科技及產業的合作，共同面對環境及氣候變遷挑戰，也已經成全球性議題。落實2050淨零轉型是世界的目標，也是台灣的目標。在今年初通過的《氣候變遷因應法》，已經納入「2050淨零排放」目標。政府也持續投入關鍵領域的技術研究和創新，引導產業進行綠色轉型。

蔡總統指出，政府推動能源、產業、生活和社會四大轉型策略，透過「先大後小」、「以大帶小」模式，減輕中小企業在轉型過程遇到的衝擊。政府也已經規劃預算，協助中小企業進行碳盤查和減碳策略規劃，會透過各種輔導和補助，進一步支持中小企業加入淨零碳排放的行列。她很高興看到公會也特別成立「ESG專案研究小組」，和政府共同努力，引導產業走向低碳轉型，落實產業的永續發展，她再次感謝大家的付出。

蔡總統表示，今天的論壇有來自歐洲、美加、亞太地區的專家學者共聚一堂。期待透過各方的分享，台灣在面對全球經貿挑戰上，能夠學習各國的經驗，也持續增進與各國的合作交流。

新南向政策

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