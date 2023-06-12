超級央行周 市場押寶央行不升息

全球金融市場屏息以待的「超級央行周」登場。美國聯準會十四日（台北時間十五日凌晨）將公布最新利率決策，緊接著，台灣與歐洲央行十五日舉行利率會議、日本央行則於十六日公布利率政策。市場多數預估，聯準會六月將會暫停升息，不過，台灣央行六月利率是否「連六漲」、還是踩下煞車，市場雜音仍多。

一名總經專家說，台灣央行目前已面臨到貨幣政策的「轉折點」，如果決議「連六升」，關鍵就是五月消費者物價指數（CPI）年增率百分之二點○二，連廿二個月超過百分之二的通膨警戒線，其中十七項重要民生物資CPI年增率漲百分之五點八八，五月核心CPI年增率百分之二點五七，物價主要指數均有回落，但仍居於高檔。今年前五月，CPI較去年同期漲百分之二點四四。

總經專家說，「國內通膨仍居高不下，央行六月再防禦性升息半碼，也不是不可能。」

不過，近期銀行與債券商多數押寶，央行六月利率將按兵不動，終結連五季升息。銀行主管說，景氣能見度不佳。財政部先前公布五月出口「連九黑」、且國際市場仍具不確定性，美國經濟下半年是否會陷入衰退仍為未定之天，央行此時再升息，對今年經濟成長「保二」不利。

自去年三月起，央行已五度升息，累計升幅為三碼（○點七五個百分點），央行重貼現率升抵百分之一點八七五，創下近八年新高。

主計總處先前下修今年全年經濟成長率至百分之二點○四，八年最低、勉強「保二」，但第二季起經濟可望緩步復甦。至於全年消費者物價指數預測值上調至百分之二點二六。

對於聯準會六月利率決策，央行外匯局局長蔡烱民日前表示，市場預期將暫停升息，但並不代表就此停止升息，按聯準會官員的說法，七月會觀察數據後，再做決定。

蔡烱民分析，相較於今年三、四月，市場憂心美國經濟有衰退疑慮，五月發布企業獲利等數據表現良好，讓市場對電子業景氣、庫存等問題轉趨樂觀。