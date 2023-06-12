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法網／直落3退挪威好手 約克維奇23座大滿貫獨居史上第一

央行決策 市場雜音不少

經濟日報／ 記者陳美君楊筱筠／台北報導
圖／經濟日報提供
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全球金融市場屏息以待的「超級央行周」登場。聯準會14日將公布最新利率決策，緊接著，台灣與歐洲央行15日舉行利率會議、日本央行則是於16日公布利率政策。市場多數預估，聯準會6月將會暫停升息，不過台灣央行6月利率是否「連六漲」、還是踩下煞車，市場雜音仍多。

一名總經專家說，台灣央行目前已面臨到貨幣政策的「轉折點」，如果決議「連六升」，關鍵就是5月消費者物價指數（CPI）年增率2.02%，連22個月超過2%的通膨警戒線，其中17項重要民生物資CPI年增率漲5.88%，5月核心CPI年增率漲2.57%，物價主要指數均有回落，但仍居於高檔。今年前五月，CPI較去年同期漲2.44%。

總經專家說，「國內通膨仍居高不下，央行6月再防禦性升息半碼，也不是不可能。」

不過，近期銀行與債券商多數押寶，央行6月利率將按兵不動，終結連五季升息。銀行主管說，景氣能見度不佳。財政部先前公布5月出口「連九黑」、且國際市場仍具不確定性，央行此時再升息，對今年經濟成長保「2」不利。

自2022年3月起，央行已五度升息，累計升幅為3碼（0.75個百分點），央行重貼現率升抵1.875%，創下近八年新高。

日本央行 升息 消費者物價指數

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