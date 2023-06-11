AI賽局參戰 台版生成式對話引擎初代模型近日亮相

人工智慧（AI）狂潮席捲，盤點國科會正如火如荼推動的3大政策，人工智慧基本法草案將盡速提報行政院審查，公務機關使用生成式AI參考指引將考量機敏性等6大面向通盤規劃；至於備受關注的「可信賴AI對話引擎」，據了解，將於近日推出初代模型。

AI浪潮來勢洶洶，相關應用發展迅速，國科會主委吳政忠曾坦言，當ChatGPT等生成式AI走入民眾日常，將對人文社會產生相當大影響，確實需布局相關法規、指引。

國科會回覆中央社記者提問指出，目前歐、德、日、韓等國，多在訂定人工智慧上位共通原則後，進而形成具體化的人工智慧標準，協助相關產業進行認證。

台灣目前沒有人工智慧專法及產業評測標準，因此有訂定人工智慧基本法的必要，國科會表示，參酌國外相關法制及徵集產學界專家意見後，已在擬定人工智慧基本法草案，後續將盡速提報行政院審查，以因應國內人工智慧發展的立法需求。

吳政忠先前指出，人工智慧基本法牽涉層面甚廣，不會是單一部會處理，將綜合盤點研議，希望下個會期、9月開始的時候有初步草案。

至於「公務機關使用生成式AI參考指引」研議進度，國科會指出，觀察全球AI發展趨勢與因應模式，參考國外政府對公務機關使用生成式AI的審慎因應作法，同時衡酌台灣的需求，邀請相關部會共同討論公務機關使用生成式AI的作法，促使各機關在使用生成式AI時，有一致的認知與基本原則。

國科會表示，「公務機關使用生成式AI參考指引」草案的擬定，需通盤考量資料保護與治理、風險控管、安全性、智慧財產權、個人隱私、執行公務的機敏性與專業性等6大面向，持續進行規劃。

此外，隨著英文、簡體中文版聊天機器人相繼問世，相關爭議叢生，國科會已拍板，透過公私協力方式，發展具台灣特色、以正體中文為主的「可信賴AI對話引擎」（Trustworthy AI Dialog Engine，TAIDE）。

國科會將在不同階段逐步釋出「小馬力、中馬力、大馬力」的預訓練（Pre-trained）模型，供政府機關、業界以此為基礎，以自有的資料進行微調（Fine-tuning），發展合乎自身需求的系統。

國科會指出，TAIDE計畫已於4月底啟動，著重發展「可信任生成式AI基礎模型」及建構「可信任AI環境」；預計產出多個對話引擎基礎模型，於計畫期程1年間逐步釋出。據了解，具備基礎功能的TAIDE初代模型將在近日亮相，並公布計畫相關藍圖與算力規劃。

國科會表示，生成式AI的應用，最終落地實現，並非僅由TAIDE單一計畫完成，也會連結「台灣AI行動計畫2.0」各項關聯工作，藉公私協力共創台灣生成式AI發展優勢。