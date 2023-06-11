僱用安定措施 勞部調降門檻

勞動部「僱用安定措施」明定須於就業保險失業率連續三個月達百分之一以上才能啟動，由政府發放薪資補貼，但長期遭外界詬病啟動門檻太高，導致勞工看得到、用不到。勞動部日前預告修法，取消就保失業率門檻，調整為當景氣因素、或其他特殊情勢，審酌減班休息人數與家數，勞動部可召開諮詢會議，就各項經濟綜合考量拍板啟動。

勞動部日前預告修正「就業保險促進就業實施辦法」部分條文，大幅調降僱用安定措施啟動門檻。勞動部官員說，將不再有絕對的啟動標準值，而是當遇到如經濟情勢嚴峻、景氣對策信號低迷、疫情、嚴重旱災缺水危機等特殊情事，審酌減班休息人數與家數，勞動部可召開諮詢會議決定，實施時間也修正為最長一年。

適用對象部分，草案明定減班休息實施期達卅天以上，且減班休息勞工在現職雇主為投保單位已參加就保達三個月以上，才能適用僱用安定措施。而除了全時勞工，這次也新納入部分工時勞工為適用對象。