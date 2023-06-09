裕隆汽車、中華汽車、裕融企業 連獲公司治理評鑑前5%
裕隆（2201）集團喜迎70周年，在執行長嚴陳莉蓮務實轉型的經營帶領下，旗下企業展現穩健的公司治理績效與永續發展。今(9)日，台灣證券交易所舉行第九屆公司治理評鑑頒獎典禮，裕隆集團旗下裕隆汽車、中華汽車（2204）及裕融企業（9941）三家公司，在公司治理評鑑排名優異，今年都名列上市公司前5%。
其中，裕隆汽車、中華汽車，更是連續第9年名列5%；裕融企業也連續二度入榜上市公司不分產業別前5%。優異的公司治理評鑑展現裕隆集團企業永續發展績效，為裕隆集團70周年增添喜慶。裕隆汽車今年邁向70周年，今年度連續9年榮獲公司治理評鑑獎項肯定，2022年也獲頒「2022天下永續公民獎-永續100強」及《行政院國家永續發展獎》的肯定。
在公司治理方面，裕隆汽車持續強化董事會職能及誠信經營，落實董事會當責性與風險管理，同時，積極推動「2050淨零碳排」目標，去年成立ESG委員會並在董事會下設立「永續發展管理委員會」，將氣候風險議題及淨零碳排納入公司經營目標管控，透過專責單位推展永續行動落實，長期督導公司ESG推動成效。未來，裕隆汽車將持續檢視氣候變遷風險與發展機會，積極落實永續行動，以深化所有利害關係人之信任與託付。
中華汽車今年再度以優異的成績名列上市公司治理評鑑排名前5%，已連續9年名列上市公司前5%的中華汽車，持續精進公司治理制度，近年來積極推動ESG，將「永續」融入公司治理中，在追求企業營運績效的同時，逐步深化公司治理各項指標；透過綠色生產及廠區節能減碳的優異表現，在永續經營面向，榮獲《遠見雜誌》ESG企業永續獎傑出方案「樂齡友善首獎」、勞動部「工作生活平衡獎」及「國家企業環保獎」多項獎項肯定。同時，響應政府2050淨零碳排政策，中華汽車制定「環境永續政策」與「淨零宣言」，亦攜手供應商體系共同推動，承諾致力於節能減碳行動，一起為淨零碳排而努力。
裕融企業重視企業ESG，持續精進公司治理與經營績效，今年公司治理評鑑連續二度入榜上市公司不分產業別前5%，以及市值100億元以上非金融電子類前10%。在永續綠能部分，裕融企業轉投資發展「發電、儲能到售電」綠能業務，整合投資eMaaS(EV Mobility as a Service)電動車移動服務整合價值鏈，以行動支持綠能產業、發展綠色金融的潔淨能源政策。在社會參與部分，裕融企業以永續金融FaaS理念，推動CaaS社會創新公益模式，2022年獲得第六屆資誠永續影響力獎金獎及英國標準協會永續韌性傑出獎的肯定。
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