裕隆汽車、中華汽車、裕融企業 連獲公司治理評鑑前5%

裕隆（2201）集團喜迎70周年，在執行長嚴陳莉蓮務實轉型的經營帶領下，旗下企業展現穩健的公司治理績效與永續發展。今(9)日，台灣證券交易所舉行第九屆公司治理評鑑頒獎典禮，裕隆集團旗下裕隆汽車、中華汽車（2204）及裕融企業（9941）三家公司，在公司治理評鑑排名優異，今年都名列上市公司前5%。

其中，裕隆汽車、中華汽車，更是連續第9年名列5%；裕融企業也連續二度入榜上市公司不分產業別前5%。優異的公司治理評鑑展現裕隆集團企業永續發展績效，為裕隆集團70周年增添喜慶。裕隆汽車今年邁向70周年，今年度連續9年榮獲公司治理評鑑獎項肯定，2022年也獲頒「2022天下永續公民獎-永續100強」及《行政院國家永續發展獎》的肯定。

在公司治理方面，裕隆汽車持續強化董事會職能及誠信經營，落實董事會當責性與風險管理，同時，積極推動「2050淨零碳排」目標，去年成立ESG委員會並在董事會下設立「永續發展管理委員會」，將氣候風險議題及淨零碳排納入公司經營目標管控，透過專責單位推展永續行動落實，長期督導公司ESG推動成效。未來，裕隆汽車將持續檢視氣候變遷風險與發展機會，積極落實永續行動，以深化所有利害關係人之信任與託付。

中華汽車今年再度以優異的成績名列上市公司治理評鑑排名前5%，已連續9年名列上市公司前5%的中華汽車，持續精進公司治理制度，近年來積極推動ESG，將「永續」融入公司治理中，在追求企業營運績效的同時，逐步深化公司治理各項指標；透過綠色生產及廠區節能減碳的優異表現，在永續經營面向，榮獲《遠見雜誌》ESG企業永續獎傑出方案「樂齡友善首獎」、勞動部「工作生活平衡獎」及「國家企業環保獎」多項獎項肯定。同時，響應政府2050淨零碳排政策，中華汽車制定「環境永續政策」與「淨零宣言」，亦攜手供應商體系共同推動，承諾致力於節能減碳行動，一起為淨零碳排而努力。