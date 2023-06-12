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法網／直落3退挪威好手 約克維奇23座大滿貫獨居史上第一

中小企業主首選的行動銀行 「中國信託行動e-Cash」 APP 接連獲獎肯定

聯合報／ 記者張瑞傑 即時報導

『中國信託行動e-Cash 』2023接連榮獲國際知名財經媒體《The Digital Banker》二項大獎肯定 : 獲得全球中小企業創新獎之「全球最佳中小企業行動銀行」、以及數位客戶體驗獎之「全球最佳數位客戶體驗-行動銀行類（e-Cash APP）」大獎，堪稱是中小企業主行動銀行的首選。中國信託銀行表示，『中國信託行動e-Cash 』推出一年整體平台交易筆數較上線前提升16%，仍持續精進，為客戶提供更多貼心服務體驗 !

「中國信託行動e-Cash」APP提供中小企業主得心應手全方位功能的行動銀行服務，2023年接連榮獲國際知名財經媒體《The Digital Banker》二項大獎肯定。 圖／中國信託 提供
「中國信託行動e-Cash」APP提供中小企業主得心應手全方位功能的行動銀行服務，2023年接連榮獲國際知名財經媒體《The Digital Banker》二項大獎肯定。 圖／中國信託 提供

為了服務更多中小企業主，「中國信託行動e-Cash」APP針對小微企業老闆在經營業務上必須分身處理收付款及金流管理的痛點對症下藥，整合「QR Code收款」、「客製化推播通知」、「公司出入帳管理」、「企業一站式換匯」等四大亮點模組功能，其中「QR Code收款」功能更是台灣首家為中小企業主設計的專屬行動銀行APP服務功能。

「中國信託行動e-Cash」APP專為中小企業及小微企業主的財務管理需求設計，針對收付款及金流管理的痛點對症下藥，整合「QR Code收款」、「客製化推播通知」、「公司出入帳管理」、「企業一站式換匯」四大亮點功能，更為台灣首家中小企業主專屬行動銀行APP率先有推出「QR Code收款」功能服務。 圖／中國信託 提供
「中國信託行動e-Cash」APP專為中小企業及小微企業主的財務管理需求設計，針對收付款及金流管理的痛點對症下藥，整合「QR Code收款」、「客製化推播通知」、「公司出入帳管理」、「企業一站式換匯」四大亮點功能，更為台灣首家中小企業主專屬行動銀行APP率先有推出「QR Code收款」功能服務。 圖／中國信託 提供

「QR Code收款」功能近期也好評不斷!小微企業老闆可將專屬QR Code張貼於店家內，作為專屬收款碼，本服務也支援跨行轉帳，顧客只要開啟手機中欲付款銀行的APP掃碼，不必另外再手動輸入帳號等相關資訊，即可完成支付動作。可協助企業主做生意不但收款快速又方便，同時顧客付款更方便多元。本APP更有多項進階貼心功能，例如：QR Code可自訂暱稱、儲存與社群分享，更可自訂未登入APP前，可快速分享的QR Code收款帳號，讓企業主忙於外出經營生意時，在面對顧客、上下游廠商收付款，可快速「面對面掃碼，免記帳號」，讓企業老闆專屬的行動銀行化身為帳管行動祕書。

中國信託銀行表示，「中國信託行動e-Cash」APP的即時入帳通知功能，可讓企業老闆透過APP的「客製化推播通知」服務，再搭配「QR Code收款」功能，即時掌握收款動態、金流訊息；不分晝夜可隨登隨查帳務明細，再也不必費心手動記帳、查帳。

「中國信託行動e-Cash」APP的「QR Code收款」功能，小微企業老闆可將專屬QR Code張貼於店家內，作為專屬收款碼，支援跨行轉帳，顧客手機掃碼，不必再手動輸入帳號相關資訊，收款快速又方便。 圖／中國信託 提供
「中國信託行動e-Cash」APP的「QR Code收款」功能，小微企業老闆可將專屬QR Code張貼於店家內，作為專屬收款碼，支援跨行轉帳，顧客手機掃碼，不必再手動輸入帳號相關資訊，收款快速又方便。 圖／中國信託 提供

忙碌專注做生意的中小企業主，無暇關注公司帳務細節、但需要隨時概覽公司資金狀況、並需快速有效率的完成公司交易審核放行等痛點，「中國信託行動e-Cash」APP為解決中小企業主的痛點，特別設計「客製化推播通知」與「公司出入帳管理」等服務，亦可進階設定特定金額、特定對象入帳通知，及資金水位提醒通知等，有效幫助企業老闆快速掌握公司金流，為資金水位部署預作準備，不僅省心更安心!

除此，為滿足中小企業主經營生意或理財的換匯需求，「中國信託行動e-Cash」APP並提供「企業輕鬆換匯，一站式整合服務」，提供貼心換匯試算、設定外幣到價通知、其中匯率表可自訂並釘選常用幣別。企業老闆只要一指神通，輕鬆一站搞定企業換匯大小事!中國信託表示，自即日起至2023/6/30，專為e-Cash企業主推出『限時e-Cash天天好優匯』活動，活動期間內依單筆新臺幣換匯金額可享不同外幣匯差減碼優惠，請企業主把握優惠活動!

瞭解更多服務與功能 : https://ctbc.tw/4GLByH

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