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環球晶董座徐秀蘭獲《2023 安永世界企業家大獎》年度大獎
有「企業家奧林匹克」盛譽的《安永企業家獎》，今年在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮，由環球晶董事長徐秀蘭摘下《安永世界企業家大獎》年度大獎。
已經舉辦23屆的《安永世界企業家大獎》，每年匯集來自世界各地的企業創辦人、執行長和商業領袖，台灣也參加了18屆。徐秀蘭從本屆近5,000 名全球《安永企業家獎》得主，以及參與《安永世界企業家大獎45個國家的49名強大的企業家競爭對手中勝出。
這是《安永世界企業家大獎》舉辦23年以來，首次由台灣企業家摘下《安永世界企業家大獎》年度大獎得主，也是舉辦以來獲此殊榮的第三位女性企業家。
徐秀蘭表示，此次參加此次國際性的企業家大獎，認識在不同領域都很傑出、成功的企業家們。在與各國企業家們的交流中學到最多的是，要持續秉持著「分享、熱情承諾」的企業家信念，也會將此信念分享給團隊們及全球更多的人
《安永企業家獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，自1986年在美國威斯康辛州密爾瓦基市開辦，已延伸至超過60個國家的145個城市參與，表揚以智慧和毅力創辦、成功經營的企業家們。《安永企業家獎》表揚超過上千名成功、具創新精神的企業家，包括戴爾電腦的麥克．戴爾(Michael Dell)、星巴克咖啡的霍華．休茲(Howard Schultz)等近年來叱吒風雲的企業家，都曾是《安永企業家獎》得主。
徐秀蘭帶領環球晶圓已在全球的九個國家設立17個營運生產基地，位居台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商之地位。
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