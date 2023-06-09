授權簽約金貢獻 太景5月營收9128萬、年增103.9倍

新藥研發公司太景*-KY（4157）今（9）日公告5月營收9,128.6萬元，年增率10,392.64％；累計1至5月營收9,892.1萬元，較去年同期成長770.78％。5月營收主要貢獻來自於流感新藥 TG-1000 中國大陸地區授權簽約金之收入。

太景今年3月與中國大陸合作夥伴健康元藥業集團簽訂流感抗病毒新藥 TG-1000 中國地區授權合約，簽約金人民幣2,000萬元，已入帳並認列於5月營收。本案後續的收入—完成成人三期臨床試驗、成人及小兒藥品上市里程碑款、最多可達11％的銷售權利金及其他收入等，公司也將依會計準則認列。

太景董事長暨執行長黃國龍表示，授權金及銷售權利金成為新藥研發公司穩健營運的兩大基礎，TG-1000 簽約金的挹注為公司提供更穩定的新藥開發資金，而抗生素太捷信的銷售也顯著成長，2022年度口服膠囊的銷售年增長率達40.5％，今年第1季的年成長率又增加至47.9％。

TG-1000 於中國大陸市場之開發將由健康元藥業推進並承擔所有臨床開發費用。目前，健康元正在籌備三期臨床試驗，預計收治574名流感患者，希望能在今年冬季開始收案。

太景表示，繼完成 TG-1000 中國大陸市場授權後，也正積極洽談歐美、歐亞、日韓等其他市場的授權機會，公司也參加了本周於美國波士頓舉辦的北美生技大會 US BIO，於會議中與多家 TG-1000 潛在客戶洽商授權。