快訊

國中會考成績公布！高分群增加 師建議這樣選填志願

MLB／無情業配！洋基白襪上演「漢堡王」對決

挖呀挖呀挖！竹市國際風箏場又挖出內衣、馬桶沖水鈕

授權簽約金貢獻 太景5月營收9128萬、年增103.9倍

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

新藥研發公司太景*-KY（4157）今（9）日公告5月營收9,128.6萬元，年增率10,392.64％；累計1至5月營收9,892.1萬元，較去年同期成長770.78％。5月營收主要貢獻來自於流感新藥 TG-1000 中國大陸地區授權簽約金之收入。

太景今年3月與中國大陸合作夥伴健康元藥業集團簽訂流感抗病毒新藥 TG-1000 中國地區授權合約，簽約金人民幣2,000萬元，已入帳並認列於5月營收。本案後續的收入—完成成人三期臨床試驗、成人及小兒藥品上市里程碑款、最多可達11％的銷售權利金及其他收入等，公司也將依會計準則認列。

太景董事長暨執行長黃國龍表示，授權金及銷售權利金成為新藥研發公司穩健營運的兩大基礎，TG-1000 簽約金的挹注為公司提供更穩定的新藥開發資金，而抗生素太捷信的銷售也顯著成長，2022年度口服膠囊的銷售年增長率達40.5％，今年第1季的年成長率又增加至47.9％。

TG-1000 於中國大陸市場之開發將由健康元藥業推進並承擔所有臨床開發費用。目前，健康元正在籌備三期臨床試驗，預計收治574名流感患者，希望能在今年冬季開始收案。

太景表示，繼完成 TG-1000 中國大陸市場授權後，也正積極洽談歐美、歐亞、日韓等其他市場的授權機會，公司也參加了本周於美國波士頓舉辦的北美生技大會 US BIO，於會議中與多家 TG-1000 潛在客戶洽商授權。

太景

延伸閱讀

影／中正預校隱匿類流感群聚累計85人確診！今起全校停課

中正預校群聚感染 報告出爐確定是A型流感造成

中正預校隱匿61學生染流感遭罰 啟動應變明起停課1周

隱匿61名學生群聚感染流感將近1個月 中正預校遭罰1萬2000元後這麼說

相關新聞

倍力股東會聚焦碳權商機 董座最新看法曝

ChatGPT熱度竄升，帶動「生成式AI」熱潮激增，資訊軟體整合服務商倍力（6874）於今（9）日召開股東大會，隨著環保...

影／經濟不確定中努力經營 蔡宏圖向股東道歉

國泰金今天舉行股東會，國泰金董事長蔡宏圖首先對去年經營成果表達不滿意，對股東感到抱歉，表示今年前五月情況已轉好，期望經營...

離岸風電國產化政策遭質疑 經部：滾動調整保有彈性

離岸風電產業國產化政策遭質疑，經濟部表示，透過技術移轉和人才培育，國內廠商已走過草創的磨合期，在套筒式水下基礎具國際競爭...

米其林商機／米其林掀台灣高檔餐廳投資潮 卻還輸港日 致勝關鍵在熟客名單

來台近6年的「米其林指南」，面對新冠疫情衝擊及外界質疑官方到底能支持辦幾屆的聲浪，米其林指南終於在台站穩腳步，成為吸引國內外商務或觀光客來台的重要參考指標。誘人的米其林皇冠吸引許多懷抱米其林夢的資本家粉絲，他們渴望自己能擁有可名利雙收的米其林餐廳，因而帶動台灣新一波的高檔餐廳投資熱潮。 不過，相較於日本、香港，台灣的高檔餐飲市場還有很大的成長空間。慕舍酒店執行董事、香港宜諾管理顧問公司創辦人王劭仁表示，致勝關鍵就在熟客名單數。...

製造業放無薪假 還在增加

勞動部昨（8）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，整體無薪假人數雖較上期減少。

台灣機械出口值 連十月衰退

台灣機械公會昨（8）日公布機械設備5月出口值達25.75億美元、年減10.5%，這是去年8月以來、連續十個月出口呈現衰退...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦