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賴清德：台澳若進行「經濟合作協定」談判 對兩國經貿發展有莫大幫助

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
副總統賴清德。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
副總統賴清德。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

賴清德副總統今（8）日晚間出席「澳台情誼年回顧晚宴」，他感謝澳洲駐台辦事處代表露珍怡（Jenny Bloomfield）對台澳情誼的貢獻與支持。並期盼兩國未來持續合作，增進雙方經貿發展。他說，台灣半導體等高科技產業在全球供應鏈中占有一席之地，產業特性與澳洲經濟具有互補性，若能開始進行「經濟合作協定」(ECA)談判，相信對兩國的經貿發展有莫大幫助。此外，若台灣能在澳洲協助下加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），對印太區域產業供應鏈的韌性也一定有所幫助。

賴清德提到，露珍怡代表在疫情期間就任，當時還準備許多小禮物，鼓勵台灣第一線的防疫人員，讓大家感受到露珍怡代表的貼心。台澳兩國也互相捐贈防疫物資，共同分享防疫知識與經驗，一起度過疫情。

他指出，台澳兩國的經貿關係日益緊密，台灣是澳洲第四大出口國及第五大貿易夥伴。澳洲的乳製品、牛肉和紅酒深受台灣民眾喜愛，澳洲也是台灣最大的能源礦產供應國，台灣則出口高科技產品至澳洲。2022年雙邊貿易額超過318億美元，並持續蓬勃成長。

賴清德認為，台灣半導體等高科技產業在全球供應鏈中占有一席之地，產業特性與澳洲經濟具有互補性，若能開始進行「經濟合作協定」(ECA)談判，相信對兩國的經貿發展有莫大幫助。此外，若台灣能在澳洲協助下加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），對印太區域產業供應鏈的韌性也一定有所幫助。

他說，面對氣候變遷挑戰，台灣積極推動太陽能及風電等綠能發展，政府有責任提供企業、人民和社會穩定的用電。澳洲正在發展氫能源，他期許兩國能共同為永續發展、淨零碳排作出貢獻，相信有助於邁向2050淨零轉型的目標。

賴清德表示，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）曾在今年「香格里拉對話」亞洲安全會議提到，「我們所有人都必須維持和平與安全」，他表達欽佩和認同。任何國家都不應該以武力改變和平的現狀，一旦發生衝突，風險將遠遠超過各項可能的利益。他很期盼台澳在印太區域的和平穩定上持續合作。

澳洲 賴清德

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