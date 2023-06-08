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化解協和電廠爭議 台電：少填海多保育

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
環團8日到行政院門口抗議協和電廠東移案，台電則回應已減少開發面積，還有進行珊瑚保育。（中央社）
環團8日到行政院門口抗議協和電廠東移案，台電則回應已減少開發面積，還有進行珊瑚保育。（中央社）

環團認為協和電廠將破壞環境，但台電回應已經努力減少環境破壞，還協助復育珊瑚！守護外木山行動小組8日到行政院門口陳情，呼籲府院關注協和電廠填海方案爭議。台電稍晚發新聞稿回應說，協和更新計畫已將生態保育概念納入海堤工程設計。但守護外木山行動小組回應表示，能源轉型不應以破壞生態作為交換。

環團不滿協和審查

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱為「四接」的天然氣接收站。守護外木山行動小組8日到行政院門口陳情，呼籲府院關注協和電廠填海方案爭議，別輕易犧牲海洋，並要求行政院遵守《海岸管理法》，面對目前全台各地因過度開發，造成海岸及海洋資源破壞的問題。

守護外木山行動小組召集人王醒之呼籲，行政院應即刻停止台電四接案環評的違法審查。他指出，協和火力發電廠三、四號機組將於2024年底屆齡除役，應該直接、一次轉型為碳排更低、污染更少的再生能源電廠，別再以「協和延役」威脅，逼基隆人吞下無法讓人接受的方案。

縮小面積 復育珊瑚

台電則發布新聞稿回應說，為進一步保育珊瑚生態，協和更新計畫已將生態保育概念納入海堤工程設計，且已改變填地位置，縮小填地面積，完成海域調查工作，並以人工營造與自然著苗機制2種方式並行，進行珊瑚生態復育，例如利用生態型消波塊及消波艙等設施營造生物空間，確保珊瑚生態加速恢復。

台電表示，協和電廠當年就是填海造陸興建，建廠後為抵擋海浪，設置了人造潛堤，經過數十年的發展，反而成為孕育並保護生態的良好人造棲地，只要透過良好保育及管理，以高雄永安天然氣接收站為例，復育成果足可媲美保護區，證明人造設施可以與環境和諧共存。

台電強調，協和更新計畫可借鑑永安經驗，成為兼顧生態保育的開發計畫，台電有信心落實海洋保護。台電進一步指出，目前北中南地區皆加速推動興建燃氣機組，每個區域都有自身電源，將有助於區域供電平衡，協和電廠是不可或缺的重要電源，關係到基隆、宜蘭與雙北部分地區共480萬人的用電需求。

能源轉型不應破壞生態

對此，守護外木山行小組代表、基隆野鳥學會前理事長鄭暐回應表示，目前沒有任何人工技術可以創造完整的海洋生態系，人類對自然生態系的運作理解仍有限，無法人工完整複製也無法創造一樣的生態系，台電的人工經營與自然營力有著極大落差，能源轉型不應是生態破壞，還用人工營造加以欺騙！

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