非核家園轉彎？ 政院澄清：不會缺電

「台灣再生能源佔比增加、煤炭發電下降，非核家園的道路不會變！」行政院發言人林子倫8日在記者會中強調，台灣沒有缺電的問題，近來政府會透過電網升級與加強韌性，確保供電穩定，歡迎各界安心來台投資；經濟部次長林全能則說，我國再生能源去年成長2%、煤炭發電減少2%，再生能源正進入穩健成長階段。

再生能源穩健成長

有媒體問到，美國商會7日公布白皮書，指出台灣在能源轉型的進度落後，林全能表示，台灣持續在進行能源轉型，過程中可能會有點落後，但再生能源已經進入穩健成長階段，再生能源前年發電佔比為6%，去年成長到8%，煤炭發電也從44%下降到42%。

林全能提到，《再生能源發展條例》中，在地熱方面設有專章，加速探勘與開發許可，還簡化建築物設置太陽光電措施的流程，政府持續都有在努力進行能源轉型。林子倫也說，政府設立「2050淨零碳排」目標，能源供應充足，沒有缺電問題，希望各國能更踴躍投資確保印太地區穩定、可信賴的台灣。

非核家園目標不變

還有媒體質疑，經濟部長王美花近日上節目時稱，面對中共封鎖、重大災害等情勢變化，核能也是可考慮的選項，對此，林全能強調，非核家園的目標並沒有變，只是將核電作為窮盡一切後的備用選項。

針對新北幼兒園近日爆發餵藥案，媒體質疑衛福部應該機加強藥品管理，衛福部次長李麗芬回應說，藥品都有相關管理措施；教育部官員則回應說，已經要求薪北市教育局積極處理，他們已經啟動調查小組，地檢署也擴大約談多位老師，並將涉案情節最嚴重者停職接受調查。

針對外界關注性平三大改善方向：防治性騷擾指引、建立可信賴申訴制度與檢討性平法規，林子倫僅表示，若有進度就會馬上跟社會大眾說明。

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