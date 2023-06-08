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李淳：台美關係具戰略意義 美專家籲應積極簽FTA

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部政務次長李淳。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
外交部政務次長李淳。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

台美貿易倡議首批協定在日前終於完成簽署，這也是台美近44年來簽署結構最完整的貿易協定。外交部政務次長李淳今（8)日指出，已經有更多美國專家建議，台美關係具有戰略意義，更應該積極推動台美簽訂FTA，向外界展現挺台的態度。

李淳今日上午接受資深媒體人周玉蔻的節目「新聞放鞭炮」專訪時提到，日前台美雙邊簽訂的台美貿易倡議相關採訪，李淳指出，目前美國已經成為我國的第二大出口國，所以台美之間的經貿往來也相當密切，在此時刻雙方簽了所謂了台美貿易倡議首批協定對於雙方來說都是有好處的，至於中國大陸目前雖然還是我國的第一大出口國，但以前馬政府時代兩岸經貿協定都無法簽訂了，那接下來更不太可。

李淳說，目前兩岸的狀況也已經不是單純的FTA簽訂就能解決，台商現在最迫切希望的更是著重在如何把在中國大陸的事業版圖轉移出來，畢竟現在國際上的供應鏈都在轉移。

李淳也用買雞蛋比喻，目前台美先簽訂的台美貿易倡議，外界也有質疑認為跟日韓所買到的雞蛋品質不同，但他認為，就像先前缺蛋狀況一樣有雞蛋就要先買了，都已經在缺貨的狀況之下，有可以買的蛋就應該要先下手，且這個倡議在未來還可以從此架構擴展到FTA，像是堆積木般的往上加高加固。

周玉蔻提問到，台美兩國都是民主國家，假使未來出現政黨輪替的狀況，這樣是否會產生所謂的政治上的影響？

李淳說，應該是不會，即便有影響也是往好的方向影響，且目前已經有部分專家建議美國政府在未來要與台灣簽FTA時，不要把台灣當作一般的經貿國，台美關係是有戰略意義的，美國要挺台灣多少會觸及敏感議題，唯獨在經貿議題上敏感性較低，因此更應該把台美FTA當作戰略性挺台的工具使用，因此許多美國專家也都在建議，應該把台美FTA視為一個挺台的態度，從原本的FTA思維抽出來，把它變成一個戰略工具，並非只是經貿工具。

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