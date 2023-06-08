外銷疲弱 5月出口連9黑

外銷動能疲弱，不只影響出口，廠商因此保守看待前景，減少資本支出，連帶造成進口銳減。財政部昨天公布五月出口三六一點三億美元、年減百分之十四點一，寫下「連九黑」；進口三一二點五億美元則是「連七黑」，但衰退幅度百分之廿一點七，創民國一○四年十月、約七年半以來最大跌幅。

展望後市，財政部統計處預估，六月出口規模將落在三五二億至三六三億美元之間，衰退幅度落在百分之十四至十六點五，雖然將寫下「連十黑」，但這波負成長周期估為期十二至十四個月，也就是說，出口最快九月轉正，最慢要等到十一月。

財政部統計處長蔡美娜表示，五月出口受到四大因素影響。首先是外銷產品價格下滑，去年在國際原物料、晶片短缺下，電子零組件等報價上漲，然而今年情況逆轉，五月出口物價下滑百分之九點三，對整體出口降幅影響達三分之二。

其次，通膨、升息效應限縮終端需求，加上中國大陸解封步調平緩，全球經濟疲弱；第三是存貨水位仍偏高，訂單能見度尚未明朗；第四則是比較基期偏高。

主要的貨類中，僅資通與視聽產品五月出口維持正成長，年增百分之十一點九，為連二紅，且是十個月以來最大增幅，規模值五十八億美元，其中電腦零附件出口廿六點一億美元創歷年單月新高。

電子零組件五月出口衰退百分之九點九，主因消費性電子市況無明顯起色，庫存去化比預期緩慢；而面板產業景氣回穩、價格止跌，使光學器材減幅收斂，出口年減百分之十一點一，是十五個月來最小減幅。

傳產貨類一片慘澹，礦產品報價隨國際原油行情下滑，加上去年因解封需求墊高基期，五月出口值十二點八億美元，年減百分之四十九點一是主要貨類中最深跌幅。

進口方面，蔡美娜說，景氣前景未明，廠商對備料需求、資本性的採購，態度都偏向保守，同時，原油、基本金屬等國際原物料行情下跌，五月進口年減百分之廿一點七，減幅創約七年半以來最深。

財政部統計，累計今年前五月總出口值一六九八點一億美元、年減百分之十六點九；進口值一四九三點一億美元、年減百分之十八。前五月出超二○五億美元，較去年同期減少了十八點七億美元。