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回應美國商會白皮書…經部：再生能源進入穩健成長期

聯合報／ 記者林海／台北報導

台灣美國商會昨發布「二○二三台灣白皮書」，關切再生能源發展與穩定供電重要性，經濟部回應，再生能源的發展有其成長曲線，過去起步較慢，但目前已進入穩健成長期，美商會不少會員是國際品牌大廠，也有RE100綠電需求，後續競標的離岸風電案場電力、眾多太陽光電案場，都可以成為企業洽購的重要綠電來源。

經濟部表示，低碳電力如綠電，及相應的燃氣機組與接收站，常在能源轉型過程中成為政治攻防焦點，甚至動輒要求把以氣換煤中的台中火力機組都除役，事實上對整體供電穩定不利，因此希望各界給予更多支持，讓台灣再生能源發展從起步落後，逐步穩健趕上。

針對美商會關切的能源穩定供應，經濟部說，已督促並支持台電公司，加速電網升級，以強化電網韌性，預計投入五六四五億元，於十年內完成相關輸變電工程，預期可達成降低電網集中的風險、提升電力設備穩定程度，同時阻止單一供電事故擴散，加強穩定供電目標。

此外，白皮書提到，在全球經濟和兩岸不確定情況下，台灣需更努力消除貿易壁壘。經濟部表示，感謝商會肯定「台美廿一世紀貿易倡議」談判進展，後續包括台美商議更全面的貿易協定，或解決「避免雙重課稅」議題，也期待與美國商會加深合作力道，攜手建構更友善的投資環境。

再生能源 美國

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