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宸鴻攜手泓德能源 搶攻全方位綠能服務及儲能商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

觸控模組大廠宸鴻TPK-KY（3673）今(７)日宣布與泓德能源（6873）攜手在台成立儲能系統及充電樁製造公司，實德能源科技股份有限公司，搶攻台灣儲能及海外電動車充電樁千億商機，預計初期建置可滿足泓德能源每年1GWh之訂單量。

泓德能源為台灣首家於創新版掛牌再生能源公司，提供從發電、儲電到售電全方位綠能服務。實德能源將結合宸鴻卓越工程設計、生產自動化、供應鏈管理及先進製造能力與泓德能源在再生能源市場領導地位，獨家為泓德能源生產製造錶前儲能系統，進一步強化泓德能源在台灣儲能及海外充電樁產業之佈局，提升儲能及充電樁產業生產管理標準國際化。

宸鴻近年來積極轉型朝新能源、新製造、新技術三大主軸方向發展。綠能已成為市場趨勢，宸鴻切入布局，攜手泓德能源打造儲能系統及充電樁新勢力，進一步加深於新能源領域之布局，並期待以台灣為出發，輻射全球。

宸鴻光電執行長謝立群表示，這個合作案，完美結合泓德能源在發電儲電業務的領先地位，與宸鴻科技優異的製造管理能力。期待未來雙方合作持續開展，在新能源領域做出更多貢獻。

泓德能源總經理周仕昌表示，泓德能源以電力調度見長，為了提供能源管理系統全方位解決方案，特別購地建廠，搭配宸鴻光電的電子製造管理能力，透過在地製造與採購，合作生產價格合理且高品質的產品，不僅提供在地化運維服務，未來更可望輸送歐美，共創佳績。」

宸鴻 充電樁 再生能源 綠能

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