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台塑化5月營收575.22億元 月增19.7%、年減32.7%

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
台塑化董事長陳寶郎。記者林海攝影／報系資料照
台塑化董事長陳寶郎。記者林海攝影／報系資料照

台塑化（6505）今（7）日公告5月合併營收為575.22億元，月增19.7%、年減32.7%。台塑化表示，5月營收較4月營收成長94.6億元，其中：銷售量差增加142.1億元，銷售價差減少47.5億元；較去年同期減少，主因則是油價下跌所致。

台塑化指出，5月煉油事業營業額比4月增加26.1%。在售量方面，5月原油煉製量15,036千桶（每日485千桶，31天），比4月原油煉製量11,263千桶（每日375千桶，30天）增加3,773千桶，主要係第二套常壓蒸餾裝置與相關單元之定檢於4月下旬結束所致；另外受外銷油品船期影響，5月產品總銷售量16,938千桶，比4月11,887千桶增加5,051千桶。

售價方面，5月產品每桶平均售價比4月減少7.8美元，主要係5月杜拜原油每桶均價比4月下跌8.5美元所致。

5月烯烴事業營業額比4月增加2.5%。售量方面，5月乙烯產量18.6萬噸（產能利用率68%，31天），比4月產量18.0萬噸（產能利用率68%，30天）增加0.6萬噸，5月產品總銷售量42.4萬噸，比4月39.8萬噸增加2.6萬噸。

售價方面，5月全產品每噸平均售價比4月減少76美元，主要受輕油價格下跌與下游需求疲弱所影響，乙烯、丙烯及丁二烯每噸平均售價分別減少68美元、57美元及133美元，另裂解汽油每噸平均售價減少84美元。

若與去年同期相較，5月合併營業額575.22億元，比去年同期的854.86億元，減少279.64億元、減幅32.7%。其中：銷售量差減少60.4億元，銷售價差減少219.2億元。而煉油事業營業額比2022年5月減少32.2%，烯烴事業營業額比2022年5月減少43.5%。

台塑化 營收

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