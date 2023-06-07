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斯洛伐克經濟部次長訪團訪國發會 龔明鑫盼斯國在歐盟支持台歐BIA

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

國發會主委龔明鑫昨天接見斯洛伐克經濟部 Peter Švec 次長、經濟部專案支援總司長 Boris Škoda 及教育部科技合作總司長 Robert Ševčík 等7人訪賓，雙方就台斯各面向合作進度進行意見交流。

龔明鑫表示，台斯在人才、產學研及經貿合作已有相當成果。目前已設立半導體獎學金，歡迎斯洛伐克學生申請來台就讀，後續雙邊可討論更多長、短期或產學研共同合作與人才培育交流。此外，隨著台斯雙邊貿易量快速成長，期盼斯國在歐盟支持台歐盟雙邊貿易協定(BIA)之推動。

龔明鑫指出，台斯雙邊未來將持續合作推動半導體研發，另台灣目前推動2050淨零排放，期盼結合台灣供應鏈優勢與斯國汽車產業技術，深化雙方電動車領域發展。並且斯國具備能源轉型、探勘等技術，後續可將能源合作納入雙邊會議議題，或可共同舉辦論壇等相關活動，促進台斯能源領域之合作。

Peter Švec 次長表示，斯國汽車產業發達，透過雙邊半導體研發合作，並結合台灣優質的大學、研究機構等能量，將有助於台斯半導體與電動車等領域加速發展。 有關能源合作，Robert Ševčík總司長表示，後續可協助台斯能源相關企業、新創的洽接，推動能源合作。

半導體 龔明鑫 斯洛伐克

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