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水星生醫*進軍美國市場再下一城

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

水星生醫*積極布局美國市場，近期公告與美國CDMO公司Biokey簽訂合作協議，Biokey提供水星生醫*藥物開發時的相關檢驗服務之外，也提供具美國GMP資格的場地轉租給水星生醫*，以利水星生醫*使用3D列印技術進行設置、示範和美國GMP製造。

水星生醫*表示，預期這項合作將有利開發的藥物於美國取證、製造與銷售，更有助獨步全球的3D列印製藥技術與設備於美國推廣，並藉助Biokey全球業務拓展能力，進而達成與第三方的產品授權協議，獲取更多的授權費用。

水星生醫*表示，2016年，美國FDA核可美國Aprecia公司的3D列印藥品SPRITAM上市，是全球第一、也是迄今唯一上市的3D列印藥物，而水星生醫*核心優勢即為3D列印製藥技術，FDA認可3D列印的粉末黏合製藥技術，水星生醫*將美國市場視為首要發展地區，有利於公司發展的決策。

水星生醫*指出，相較Aprecia傳送帶式生產系統需要大型生產線空間且產能固定的僵固條件，水星生醫* StackDose平台的3D列印製程設備採模組化生產系統，一體化設備占地僅相當於一間會議室大小，單日產能可彈性設計3萬、6萬、12萬錠，且在密閉設備內自動化完成藥錠成品，可避免粉塵產生而污染生產環境。

水星生醫*指出，目前水星生醫*選擇先專攻秒散崩藥物，有助增加幼兒、年長者及吞嚥困難的病人服藥順從度，而BioKey的核心研發技術為口服控釋劑型，已有4個ANDA獲得美國FDA批准，目前也有10多個產品正在開發。

美國 3D列印

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