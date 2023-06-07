綠電牛步？經部：簡化程序 完善法制

台積電認為國內綠電不足，呼籲「政府需要通盤檢討綠電發展政策」，經濟部昨天回應，將持續朝簡化再生能源設置程序，以及完善法制環境等兩大面向來推動辦理。而為維持台灣的產業關鍵地位，經濟部將持續滾動規畫修正，繼續發展充足的綠電，以厚植業者競爭力。

經濟部表示，簡化再生能源設置行政程序作業上，太陽光電方面，透過經部召開跨部會行政程序聯合審查機制，並與六縣市地方政府成立工作小組，縮短審理時間，加速案場推動；離岸風電方面，也主動召集跨部會風電場址聯合審查會議，明確設置空間可行性，並於電業執照核發程序，透過預審機制、其他機關平行審查機制等加速辦理。

經濟部官員說，透過程序簡化及加速機制，再生能源裝置容量至今年四月已達十五ＧＷ，發電占比至今年四月累計百分之八點九五。

此外，為完善法制環境，鼓勵多元再生能源發展，官員說，經濟部在今年提出修正「再生能源發展條例部分條文」，並於五月三讀，內容朝增訂「地熱專章」簡化行政程序加速推動；規範新增建或改建之建築物應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備；鼓勵利用既有水利設施及旁通水路進行引水發電，增進場址多元利用。